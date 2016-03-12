۱۱ نقطه بحرانی دپوی زباله و پسماند در روستاهای شفت شناسایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، علی فرهی تکرمی در پنجمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شفت که پیش از ظهر شنبه برگزار شد، اظهار کرد: طرح تفکیک زباله از مبدأ در ۴۰ درصد از روستاهای شهرستان شفت اجرایی شده است.

وی افزود: متاسفانه هنوز در برخی از نقاط روستایی شهرستان شفت با مشکل دپوی زباله و پسماند روبه رو هستیم.

فرهی تکرمی با اشاره به شناسایی ۱۱ نقطه بحرانی دپوی زباله در شهرستان شفت، روستاهای جیرده، سیاهمزگی، ملاسرا، جیرده پسیخان، کلاشم بالا، کوزه گران، لیشاوندان، شالماه، شادخال، شالده و امامزاده ابراهیم را از جمله این نقاط اعلام کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شفت به وضعیت نامناسب فاضلاب شهرک امامزاده ابراهیم (ع) اشاره کرد و گفت: بیرون زدن فاضلاب و جاری شدن در سطح معابر این منطقه، منظره بسیار زشتی در این شهرک به وجود آورده است.

وی تصریح کرد: با نزدیک شدن به ایام تعطیلات نوروز و حضور مسافران و گردشگران در این منطقه زیارتی، وجود چنین منظره نا زیبایی تداعی کننده چهره زشت از شهرستان در ذهن مسافران می شود.

فرهی تکرمی در ادامه به جمع آوری ۱۰۰ درصدی پسماندهای بیمارستانی و مطب های خصوصی پزشکان در سطح شهرستان شفت اشاره و اظهار کرد: شفت از نظر جمع آوری پسماندهای عفونی در جایگاه اول استان قرار دارد.

به گفته این مسئول با توجه به فرارسیدن تعطیلات نوروزی و تاکیدهای مسئولان نسبت به اجرای طرح مسیر سبز در جاده های استان، شهرستان شفت نیز مبادی ورودی خود همانند جیرده و ملاسرا را با همکاری اداره کل زندان های گیلان پاکسازی می کند.