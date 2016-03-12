۱۷۲هزارعدد مواد محترقه و ۱۵تن برنج قاچاق در استان مرکزی توقیف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه پلیس، فرمانده انتظامی استان مرکزی از كشف ۱۷۲هزار و ۵۵۲ عدد انواع مواد محترقه در ماموریت های اخیر پلیس در این استان خبر داد.

كیومرث عزیزی گفت: در عملیات های انتظامی صورت گرفته از اول اسفند ماه تاكنون در سراسر استان، ۱۷۲هزار و ۵۵۲ عدد انواع مواد محترقه و ۷۴.۵كیلوگرم الكل و سرنج برای ساخت مواد محترقه كشف شده ، كه نسبت به سال گذشته ۱۶ درصد افزایش داشته است.

وی اظهار داشت: در این خصوص ۶۸ نفر دستگیر شدند كه تعداد آنها نیز در مقایسه با سال گذشته ۳۹ درصد افزایش داشته است.

کشف ۱۵تن برنج قاچاق در زرندیه

فرمانده انتظامی زرندیه از کشف ۱۵ تن برنج قاچاق در عملیات ماموران انتظامی این شهرستانخبر داد و گفت: ماموران پلیس آگاهی از تردد سه دستگاه كامیون حامل كالای قاچاق از محورهای اطراف مطلع شدند که با سرعت عمل پلیس هر سه خودرو متوقف و پس از بازرسی از آنها، ۱۵ تن برنج قاچاق كشف شد.

داود كاظمی ارزش برنج های کشف شده را ۶۰۰ میلیون ریال اعلام كرد و بیان داشت: خودروهای توقیفی فاقد بارنامه بودند كه برای ادامه تحقیقات به یگان انتظامی انتقال داده شدند و هر سه راننده نیز در این رابطه دستگیر و پس از تشكیل پرونده به مراجع قضایی معرفی شدند.

خواستگاری نافرجام بهانه ای برای هتک حیثیت در فضای مجازی

رئیس پلیس فتا فرماندهی انتظامی استان مرکزی نیز گفت: شخصی كه به علت خواستگاری نافرجام و به قصد انتقام جویی از طریق یکی از شبکه های اجتماعی اقدام به تهدید و انتشار تصاویر شخصی یكی از شهروندان می كرد توسط کارشناسان پلیس فتا شناسایی و دستگیر شد.

مصطفی نوروزی افزود: در پی شكایت یكی از شهروندان اراكی مبنی بر انتشار تصاویر شخصی این شهروند توسط فردی ناشناس در فضای مجازی موضوع در دستور کار کارشناسان پلیس فتا قرار گرفت و متهم شناسایی و با هماهنگی مقام قضایی دستگیر شد.

وی عنوان داشت: متهم كه از خواستگاران فرد شاکی بوده است در بازجویی های پلیس علت این اقدام مجرمانه را شنیدن جواب رد از سوی این شهروند بیان کرد و پس از تکمیل تحقیقات به همراه پرونده و مستندات به مراجع قضایی معرفی شد.