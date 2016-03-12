۸۳ درصدشرکت کنندگان آزمون های اخذ گواهینامه حفظ قرآن بانوان هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، «مهدی قره‌شیخلو» رئیس سازمان دارالقرآن الکریم در محفل بزرگ قرآنی «طلیعه نور» که به میزبانی حسینیه اعظم زنجان برگزار شد، ضمن تقدیر از اقدامات ۳۷ ساله صورت گرفته در کشور در زمینه فعالیت‌های قرآنی اظهار کرد: خوشبختانه موسسات قرآنی در زمینه فعالیت‌های قرآنی فعالیت مطلوبی دارند.

وی با اشاره به اینکه انجام فعالیت‌های چشمگیر قرآنی نعمتی است که باید آن را قدر بدانیم، افزود: باید شکرگزار این نعمت مهم باشیم که در این ۳۷ سال زمینه فعالیت‌های قرآنی در کشور ایجاد شده است.

رئیس دارالقرآن الکریم کشور در ادامه با ارائه گزارشی از فعالیت‌های ۱۰ ساله قرآنی کشور در سنوات گذشته اظهار کرد: خوشبختانه نقش زنان در انجام فعالیت‌های قرآنی چشمگیر است.

وی خاطرنشان کرد: در مدت زمان اعلام شده از مجموع ۴۰ هزار حافظ قرآنی که در سطح کشور در آزمون‌های اخذ گواهی‌نامه حفظ شرکت کرده‌اند، ۸۳ درصد آنها را بانوان تشکیل می‌دهند.

قره‌شیخلو با تاکید بر اینکه آمار بالای تعداد حافظان در بین بانوان بیانگر اهمیت این موضوع بین زنان جامعه است، تصریح کرد: این افراد به‌عنوان مادر و همسر نقش مهمی در تربیت قرآنی جامعه دارند.

وی با تاکید بر اینکه برای فعالیت واقعی در عرصه قرآن کریم باید به سه نکته مهم توجه کرد، افزود: گام نخست این است که باید حتما دقایق و ساعاتی را در روز برای قرائت قرآن اختصاص دهیم، چراکه قرآن راهکاری برای سعادت بشری است.

رئیس دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به اینکه در زندگی امروزی وقت کمتری به قرآن اختصاص داده می‌شود، افزود: باید انس بیشتری با قرآن داشته باشیم، همانطور که امام خمینی (ره) در آخرین لحظات زندگی خود نیز به قرائت قرآن می‌پرداختند.

وی خاطرنشان کرد: اگر هر روز به قرائت یک آیه قرآن تلاش کنیم، در طول یک سال بیش از ۳۰۰ آیه قرآن را خوانده‌ایم که این خود یک موهبت بزرگ برای هر شخص است.

قره‌شیخلو با اشاره به اینکه گام دوم در توجه به قرآن تامل در آن است، اضافه کرد: این مطلب تکمیل‌کننده قرائت قرآن است که باید توجه زیادی نسبت به آن وجود داشته باشد.

وی در ادامه عمل کردن به قرآن کریم را تکمیل‌کننده قرائت و انس با قرآن و تدبر در آن عنوان کرد و افزود: همگان باید علاوه بر قرآن خواندن و انس و تدبر در آن به آن عمل نیز کنند.

رئیس دارالقرآن الکریم کشور با اشاره به اهمیت عمل به قرآن کریم در سعادت افراد در زندگی فردی و اجتماعی، خاطرنشان کرد: در روز قیامت کسانی رستگار می‌شوند که نورانیت قرآن را به همراه داشته باشند و این موضوع با عمل به آیات قرآن امکان‌پذیر خواهد بود.