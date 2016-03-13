کرمانشاه در سوگ بانوی دو عالم غرق ماتم شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سالروز شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سراسر استان کرمانشاه هم نوا با سایر نقاط کشور غرق در سوگ و ماتم بود.

مراسم عزاداری دخت گرامی پیامبر اکرم (ص) که از روزهای گذشته در سطح مساجد، حسینیه ها، هیئت های خانگی، خیابان ها و ... برگزار شده امروز به اوج خود رسیده و در سالروز شهادت بانوی دو عالم رنگ و بو و شکل دیگری به خود گرفته است.

مردم ولایتمدار استان کرمانشاه در مصیبت شهادت مظلومانه ام ابیها حضرت فاطمه زهرا (س) غرق در حزن و اندوه بوده و با برافراشتن بیرق های عزا و برگزاری مراسم های عزاداری بر سر و سینه و زدند.

این مراسم امروز در شهر کرمانشاه با حضور خیل عاشقان ولایت که در ماتم شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) سیاهپوش بودند در مسجد جامع این شهر برگزار شد.

در این مراسم مداحان اهل بیت (ع) به ذكر مناقب و مصائب ام ابیها حضرت صديقه كبری (س) پرداخته و مقام والای آن حضرت را گرامی داشتند.

همچنین حجت الاسلام عباس مسلمی از اساتید حوزه و دانشگاه به عنوان سخنران در این مراسم حضور داشت و پيرامون شخصيت گهربار بانوی دو عالم به ایراد سخنرانی پرداخت.

گفتنی است، نماز ظهر و عصر امروز در مسجد جامع کرمانشاه به امامت آیت الله مصطفی علما نماینده و لی فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه برگزار خواهد شد.