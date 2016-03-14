به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گزینشی المپیک ریو در قاره آسیا طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ اسفند شهر آستانا قزاقستان برگزار می‌شود که نفرات اول و دوم هر وزن مجوز حضور در المپیک را بدست می‌آورند.

در این راستا حمید سوریان، امید نوروزی و بشیرباباجانزاده در اوزان ۵۹، ۶۶ و ۱۳۰ کیلوگرم، راس ساعت ۶ صبح فردا راهی قزاقستان خواهند شد تا سه سهمیه باقیمانده کشتی فرنگی ایران را کسب کنند.

این سه فرنگی کار در حالی راهی این مسابقات خواهند شد که محمد بنا به همراه کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی آنها را همراهی خواهند کرد.