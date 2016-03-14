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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۹:۳۰

برای کسب سهمیه المپیک ریو؛

سوریان، نوروزی و باباجانزاده فردا به قزاقستان می‌روند

سوریان، نوروزی و باباجانزاده فردا به قزاقستان می‌روند

فرنگی‌کاران ملی پوش کشورمان برای کسب سهمیه المپیک ۲۰۱۶ ریو، صبح فردا (سه‌شنبه)راهی قزاقستان خواهند شد.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای گزینشی المپیک ریو در قاره آسیا طی روزهای ۲۷ تا ۲۹ اسفند شهر آستانا قزاقستان برگزار می‌شود که نفرات اول و دوم هر وزن مجوز حضور در المپیک را بدست می‌آورند.

در این راستا حمید سوریان، امید نوروزی و بشیرباباجانزاده در اوزان ۵۹، ۶۶ و ۱۳۰ کیلوگرم، راس ساعت ۶ صبح فردا راهی قزاقستان خواهند شد تا سه سهمیه باقیمانده کشتی فرنگی ایران را کسب کنند.

این سه فرنگی کار در حالی راهی این مسابقات خواهند شد که محمد بنا به همراه کادر فنی تیم ملی کشتی فرنگی آنها را همراهی خواهند کرد.

کد مطلب 3579687

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