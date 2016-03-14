دعوت ظریف از بازرگانان زلاندنو برای حضور در بازار بزرگ ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه در جریان سفر به زلاندنو، در نشست مشترکی با اعضای «شورای بازرگانی خاورمیانه» زلاندنو دیدار و در خصوص راههای گسترش روابط دو کشور گفتگو و رایزنی کردند.

ظریف در این نشست که با حضور سفرای دو کشور برگزار شد با اشاره به اینکه ایران باثبات ترین و دمکراتیک ترین کشور غرب آسیا است به تشریح ظرفیت های اقتصادی ایران پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان، منابع انسانی پیشرفته، امکانات ارتباطی و حمل و نقل، توریسم، کشاورزی، علوم پیشرفته و نانوتکنولوژی، نفت و گاز و پتروشیمی را بعنوان برخی از مهمترین ظرفیت های ایران برشمرد و از بازرگانان زلاندنو برای حضور و سرمایه گزاری در بازار بزرگ ایران دعوت کرد.

براساس این گزارش هریک از اعضای شورا دیدگاهها و ملاحظات خود درباره زمینه های همکاری دو کشور و فرصت ها و چالش های فراروی آن را مطرح و طرف ایرانی در هر مورد توضیحات لازم ارائه کرد.

در این نشست، همچنین سفرای دو کشور دیدگاههای خود در خصوص روابط اقتصادی و تجاری تهران و ولینگتون را ارائه کردند.