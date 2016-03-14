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۲۴ اسفند ۱۳۹۴، ۱۰:۱۳

در نشست مشترک با اعضای شورای بازرگانی خاورمیانه صورت گرفت؛

دعوت ظریف از بازرگانان زلاندنو برای حضور در بازار بزرگ ایران

دعوت ظریف از بازرگانان زلاندنو برای حضور در بازار بزرگ ایران

وزیر امور خارجه کشورمان از بازرگانان زلاندنو برای حضور و سرمایه گزاری در بازار بزرگ ایران دعوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه کشورمان و هیئت همراه در جریان سفر به زلاندنو، در نشست مشترکی با اعضای «شورای بازرگانی خاورمیانه» زلاندنو دیدار و در خصوص راههای گسترش روابط دو کشور گفتگو و رایزنی کردند.

ظریف در این نشست که با حضور سفرای دو کشور برگزار شد با اشاره به اینکه ایران باثبات ترین و دمکراتیک ترین کشور غرب آسیا است به تشریح ظرفیت های اقتصادی ایران پرداخت.

وزیر امور خارجه کشورمان، منابع انسانی پیشرفته، امکانات ارتباطی و حمل و نقل، توریسم، کشاورزی، علوم پیشرفته و نانوتکنولوژی، نفت و گاز و پتروشیمی را بعنوان برخی از مهمترین ظرفیت های ایران برشمرد و از بازرگانان زلاندنو برای حضور و سرمایه گزاری در بازار بزرگ ایران دعوت کرد.

براساس این گزارش هریک از اعضای شورا دیدگاهها و ملاحظات خود درباره زمینه های همکاری دو کشور و فرصت ها و چالش های فراروی آن را مطرح و طرف ایرانی در هر مورد توضیحات لازم ارائه کرد.

در این نشست، همچنین سفرای دو کشور دیدگاههای خود در خصوص روابط اقتصادی و تجاری تهران و ولینگتون را ارائه کردند.

کد مطلب 3579787

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