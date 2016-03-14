تجلیل از عوامل «هزار دستان» با پخش موسیقی سریال

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم رونمایی از نسخه اچ دی سریال «هزار دستان» به همراه تقدیر از عوامل نقش آفرین این اثر با حضور جمشید مشایخی، محمدعلی کشاورز و علی نصیریان به خاطره بازی در این سریال و قدردانی از زحمات آنها در طول سال های هنری می‌پردازد.

در این مراسم احسان کاوه مدیر شبکه پنح صدا و سیما به سخنرانی می‌ پردازد و موسیقی سریال «هزار دستان» با صدای محمد وکیل منش برای حاضران اجرا می‌شود.

علاقمندان برای حضور در رونمایی از نسخه اچ دی مجموعه «هزار دستان» می توانند چهارشنبه ۲۶ اسفند، ساعت ۱۶ به نشانی نیاوران، خیابان شهید باهنر، بعد از خیابان جماران، خیابان امیرسلیمانی، کوچه سبا، سالن یادگار فرهنگسرای امام(ره) مراجعه کنند.