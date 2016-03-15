خبرگزاری مهر، گروه استان‌ها: استان سمنان در سال‌های اخیر تلاش داشته تا با فراهم آوردن زیرساخت‌های جذب مسافر و شناساندن ظرفیت‌های گردشگری خود، از معبر صرف برای زائران حرم رضوی(ع) به مقصدی برای گردشگران داخلی و خارجی بدل شود.

وجود ظرفیت‌های مناسب در بحث گردشگری معنوی، عرفانی، طبیعی، ورزشی و گردشگری الکترونیک مانند جنگل ابر، پارک ملی توران و پارک ملی کویر، شهرهای نمونه گردشگری بسطام و شهمیرزاد، ۱۳روستای هدف گردشگری، دریاچه نمک، امامزاده یحیی(ع)، امامزاده محمد و مجموعه تاریخی بسطام، مقبره علاءالدوله سمنانی، بایزید بسطامی، ابن یمین فرومدی و ابوالحسن خرقانی استان سمنان را به یکی از پتانسیل‌های گردشگری شمال شرق ایران بدل ساخته است.

بر هیچ‌کس پوشیده نیست که تلاش‌های مسئولان استانی و شهرستانی در جلب گردشگران داخلی و خارجی به‌ویژه در ایام نوروز، جز در سایه فراهم آوردن زیرساخت‌هایی شامل اسکان، خدمات، حمل‌ونقل و ... میسر نمی‌شود خوشبختانه در سال‌های اخیر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و نگاه ویژه مسئولان در استان تا حدی توانسته برخی کاستی‌های سمنان را در بحث جلب گردشگر مرتفع سازد اما این زیرساخت‌ها همچنان کافی نیستند.

نگاه دولتمردان استان سمنان به گردشگری مثبت است

نگاه ویژه دولت یازدهم به بحث گردشگری به‌ویژه فرمانداران شهرستان‌های شاهرود و سمنان در دو سال اخیر اقدامات خوبی را درزمینهٔ جلب گردشگر انجام داده‌اند که برپایی نمایشگاه‌های نوروزی، فراهم آوردن امکان اسکان مسافران و افزایش ماندگاری زائران حرم امام رضا(ع) ازجمله آن‌ها است که قطعاً این نگاه مثبت نوید روزهای بهتری را در صنعت گردشگری استان سمنان می‌دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان درباره زیرساخت‌ها و اقدامات جلب گردشگر طی یک سال اخیر در استان، به خبرنگار مهر گفت: ۱۹پروژه در راستای گسترش زیرساخت‌های گردشگری استان توسط بخش خصوصی در دست پیگیری و اقدام است که این حجم پروژه‌ها با مشارکت بخش خصوصی ظرفیت بسیار مناسبی را برای استان فراهم خواهد کرد.

حسین خواجه بیدختی درباره حجم سرمایه‌گذاری در این طرح‌ها، ابراز داشت: تاکنون ۲۳میلیارد تومان برای ۶۵۴ اتاق و یک هزار و ۳۰۸تخت اسکان با پیش‌بینی اشتغال‌زایی ۶۷۸نفر در ۱۳۸هزار و ۲۰۲مترمربع فضای مهمان‌پذیری و اسکان توسط بخش خصوصی در استان سمنان سرمایه‌گذاری شده است که انجام آن در آینده نزدیک می‌تواند ظرفیت اسکان و زیرساخت‌های این استان در جلب گردشگر را به‌یک‌باره متحول کند.

وی افزود: همچنین موافقت اصولی با پنج طرح ویژه زیرساخت گردشگری بااعتباری بالغ‌بر ۱۹میلیارد تومان، تمدید موافقت اصولی برای چهار واحد خدماتی مسافرتی، صدور مجوز ایجاد برای سه طرح زیرساختی گردشگری بااعتباری بالغ‌بر ۱۸میلیارد تومان و بررسی ۷۹طرح گردشگری بااعتباری بالغ‌بر ۱۰۶میلیارد تومان از دیگر برنامه‌های میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی استان در سال‌های اخیر بوده است که نشان از افزایش چشم‌گیر زیرساخت‌های گردشگری در این استان می‌دهد.

معرفی ۸ طرح گردشگری برای جذب اعتبار در استان سمنان

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان سمنان درباره دیگر اقدامات این سازمان در بحث افزایش زیرساخت‌های گردشگری هم گفت: در سال‌های اخیر، هشت طرح گردشگری بااعتباری بالغ‌بر پنج میلیارد تومان برای اخذ منابع داخلی بانک‌های استان معرفی‌شده‌اند و همچنین یک طرح گردشگری دیگر نیز بااعتبار چهار میلیارد تومان توسط سازمان میراث فرهنگی سمنان به بانک‌های عامل برای دریافت تسهیلات معرفی‌شده که افتتاح و بهره‌برداری از این پروژه‌ها نیز می‌توانند ظرفیت خوبی را در راستای جلب گردشگر ایجاد کند.

خواجه بیدختی توضیح داد: همچنین در سال اخیر ۴۲۰ میلیون تومان برای انجام کمپ‌های گردشگری بیارجمند، ایوانکی و آب مرجان میامی برای تکمیل و بهره‌برداری تخصیص‌یافته است.

وی درباره سایر اقدامات سازمان میراث فرهنگی استان سمنان در راستای اشاعه زیرساخت‌های گردشگری، ادامه داد: پیگیری بهره‌برداری و واگذاری کمپ آبمرجان میامی از طریق مزایده عمومی، واگذاری دو مجموعه خدماتی بهداشتی به سرمایه‌گذار بخش خصوصی در استان و درخواست اعتبار سه میلیارد تومانی برای تکمیل کمپ مسافران ملاده ازجمله دیگر اقدامات این سازمان در سال‌های اخیر بوده است.

علاوه بر هتل‌های استان سمنان تعداد قابل‌توجهی مهمانسرا و هتل آپارتمان است که می‌توانند میزبانی مسافران نوروزی را در ایام آغازین بهار بر عهده داشته باشند.