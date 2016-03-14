معرفی مهمترين گردشگاه کوهستانی شهر تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محمدي شهردار ناحيه دو اين منطقه با بيان خبر فوق اظهار داشت: ناحيه دو با داشتن نقاط گردشگري کوهستاني در دامنه هاي توچال، کوهستان درکه، پياده راه تندرستي ولنجک و... از مهمترين گردشگاه هاي کوهستاني شهر تهران محسوب مي شود که در طول هفته و به خصوص تعطيلات پايان هفته ميزبان تعداد کثيري از دوستداران طبيعت و کوهنوردان است.

وي گفت: زعفرانيه، ولنجک، محموديه، اوين، درکه و کوهسار 6 محله اين ناحيه هستند که مساحتي بالغ بر 8 ميليون متر مربع را به خود اختصاص داده اند و يکي از وسيع ترين ناحيه شمالي تهران نيز به شمار مي رود.

محمدي تصريح کرد: طي سه سال گذشته اقدامات عمراني ، ترافيکي و شهري بزرگي در اين ناحيه انجام شده است که مي توان به احداث سراي محله زعفرانيه و سوله ورزشي در بوستان ريحانه، احداث 2 هزار 500 متر مربع فضاي سبز در فاز سه پياده راه تندرستي ولنجک ، احداث پارکينگ همسطح به متراژ 2 هزار و 800 متر مربع در بلوار دانشجو و... اشاره کرد

وي افزود: در اوين نيز احداث پل کابلي عابر پياده و مکانيزه نمودن پل عابر در بزرگراه شهيد چمران، احداث سه دستگاه پارکينگ مکانيزه در مجموعه ورزشي شهداي اوين از اقدامات ويژه اين محله بوده است.

شهردار ناحيه دو خاطر نشان کرد: در محله درکه نيز که امسال به منطقه يک افزوده شده است ساماندهي سراي محله درکه،پل سواره رو، پله بندي، روکش آسفالت معابر به حجم بيش از 3 هزار تن ، نصب يک دستگاه پارکينگ مکانيزه و... و در محله کوهسار نيز عمليات پياده روسازي، آسفالت معابر، جدولگذاري، معبر کشي در جنگل کاري ها و... اجرا شده است.