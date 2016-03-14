مترو بهترین وسیله برای رفت و آمد به فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید جعفر تشکری هاشمی افزود: قطارهای این خط به صورت اختصاصی، صد در صد در واگن سازی تهران طراحی و ساخته شده و از مبلمان ویژه‌ای برخوردارند که با قطارهای موجود در ناوگان تفاوت دارند و علاوه بر ظرفیت جا به جایی مسافر به صورت ایستاده و نشسته، قابلیت حمل و نقل بار مسافران شامل چمدان و ساک را نیز دارا هستند.

وی با اشاره به این که با راه‌اندازی این بخش از مترو، روزانه بالغ بر۵۰ هزار مسافر جا به جا می‌شوند، اظهار کرد: افتتاح متروی فرودگاه مهرآباد در آستانه سال نو، هدیه نوروزی به هموطنان ایرانی و شهروندان تهرانی است که قصد دارند از طریق فرودگاه مهرآباد وارد تهران شده یا از این شهر به اقصی نقاط کشور سفر کنند.

تشکری هاشمی با بیان این که قطارهای متروی فرودگاه مهرآباد از قابلیت حرکت بدون راهبر نیز برخوردار هستند، تصریح کرد: هر ۴ ایستگاه این خط که یکی در کوی بیمه و ۳ ایستگاه دیگر در داخل فرودگاه واقع شده‌اند، به پله برقی مجهز هستند و دسترسی به این ایستگاه‌ها از تمام نقاط فرودگاه مهرآباد و ترمینال‌های ۶ گانه آن فراهم شده است.

وی با اشاره به این که متروی فردگاه مهرآباد به خط ۴ مترو متصل شده و از آنجا مسافران فرودگاه می‌توانند به سراسر تهران سفر کنند، اظهار کرد: با افتتاح ۴ ایستگاه متروی فرودگاه مهرآباد، تعداد ایستگاه ‌های متروی تهران به ۱۰۰ ایستگاه می رسد و برای اولین بار، پایتخت کشورمان به جمع کلان شهرهای جهان که ۱۰۰ ایستگاه مترو را در خود جای داده‌ اند، خواهد پیوست.

بنا براعلام روابط عمومی معاونت حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران، تشکری هاشمی با بیان این که متروی تهران چه در پیشبرد عملیات حفاری و چه در ساخت تونل و ایستگاه در ۶ خط درون شهری و برون شهری به طول ۲۰۰ کیلومتر در خاورمیانه در بالاترین سطح قرار دارد، تصریح کرد: در خاورمیانه به جز تهران و دو شهر دیگر کشورمان، تنها ۴ شهر دارای سیستم مترو هستند که ظرفیت متروی تهران با ۳ میلیون جا به جایی روزانه با ۴ شهر دیگر خاورمیانه برابر است.

معاون شهردار تهران در پایان با تأکید بر این که متوسط جا به جایی مسافر در شهرهای دارای مترو در جهان حدود یک میلیون سفر در روز است، خاطرنشان کرد: این در حالی است که متروی تهران با جا به جایی روزانه ۳ میلیون سفر، ۳ برابر متوسط جهانی در این زمینه کارآیی دارد.