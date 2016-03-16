کارکنان قراردادی مخابرات آمل خواستار پرداخت مطالباتشان شدند

به گزارش خبرنگار مهر، برخی از کارکنان مخابرات پیش از ظهر چهارشنبه با حضور در مقابل فرمانداری آمل خواستار پرداخت مطالبات شدند.

یکی از این کارکنان درگفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه ما کارکنان قراردادی اداره مخابرات آمل هستیم، گفت: در طول سال بامشکلاتی مواجه هستیم ولی امروز که در آستانه عید نوروز هستیم باید پیمانکار شرکتی که زیرمجموعه آن هستیم تصمیم گیری درستی را اتخاذ می‌کرد.

وی افزود: چهارشنبه هفته گذشته تمامی کارمندان قراردادی دست ازکارکشیدیم ولی با قول مساعد رئیس مخابرات دوباره به کاربرگشتیم ولی هم اکنون یک هفته از قول رئیس اداره مخابرات آمل می‌گذرد وما هیچ پرداختی نداشتیم.

حمیدرضا سلطانی رئیس اداره مخابرات آمل نیز در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه این کارکنان هیچ ارتباطی با اداره مخابرات شهرستان ندارند، گفت: قطعاً برای حل مشکلات این افراد از سوی اداره کل مخابرات استان پیگیر هستیم و سعی خواهیم کرد با رایزنی‌هایی که دارد صورت می‌گذرد تا پایان سال مطالبات آنان را پرداخت شود.