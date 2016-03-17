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۲۷ اسفند ۱۳۹۴، ۱۱:۰۳

فرماندار قدس مطرح کرد:

۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آبفای شهرستان قدس اختصاص یافت

۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آبفای شهرستان قدس اختصاص یافت

قدس-فرماندار قدس گفت: تاکنون قریب به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آبفای شهرستان قدس اختصاص داده شده است.

حسین کاغذلو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اقدامات بسیار موثر مجموعه آبفا و تلاش فرمانداری برای رفع مشکلات آبی مردم ساکن در این شهرستان اظهار داشت: برای ارتقای کمی و کیفی ارائه خدمات در عرصه آب منطقه، اقدامات لازم برای حفر شش حلقه چاه عملیاتی شد.

فرماندار قدس افزود: تاکنون قریب به ۲۰ میلیارد تومان اعتبار به حوزه آبفای شهرستان قدس اختصاص داده شده که این امر موید نگاه ویژه دولت به شهرستان قدس و تلاش شبانه روزی دستگاه های مسئول برای ارائه خدمات سازنده به مردم شهرستان قدس است.

کاغذلو گفت: شش کیلومتر اصلاح شبکه و شش کیلومتر لوله فاضلاب از دیگر اقدامات انجام شده در این حوزه حساس و خطیر به شمار می رود.

وی افزود: یکی از مشکلات جدی مردم ساکن در این شهرستان قطعی های مکرر آب بود که با اقدامات انجام شده مشکل مورد اشاره رفع شد.

فرماندار قدس در خصوص بهداشت و سلامت آب نیز یاد آور شد: یقینا تولید و توزیع صرف آب بدون در نظر گرفتن تأمین سلامت و بهداشت آب میسر نخواهد بود و در همین ارتباط با عنایت به تدابیر ویژه ای که اندیشیده شد، آب سالمی را در اختیار مردم ساکن در این  منطقه توزیع می کنیم.

کد مطلب 3582193

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