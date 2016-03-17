اجرای طرح ویژه نوروزی درشرق استان تهران/فعال شدن دوربین سنجش سرعت

سرهنگ عبدالرضا ناظری در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه های پلیس شرق استان تهران در ایام نوروز اظهار داشت: فرماندهی انتظامی شرق استان تهران از همه ظرفیت ها و امکانات موجود در ایام نوروز استفاده می کند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران افزود: طرح ویژه نوروزی پلیس با مشارکت مأموران حوزه های مختلف در هفت شهرستان تحت پوشش فرماندهی انتظامی شرق استان تهران اجرایی می شود.

وی ادامه داد: ایستگاه های نوروزی پلیس در مناطق مختلف شرق استان تهران راه اندازی شده و به مسافران، گردشگران و مردم شرق استان خدمت رسانی لازم را انجام خواهد داد.

سرهنگ ناظری با اشاره به افزایش حجم تردد وسائل نقلیه در محورهای مختلف شرق استان تهران در ایام نوروز اظهار داشت: پلیس شرق استان تهران برنامه های ویژه ای را در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران اجرایی می کند.

فرمانده انتظامی ویژه شرق استان تهران تأکید کرد: پلیس به دنبال ایجاد امنیت و آرامش در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران است، به همین خاطر به صورت پررنگ در جاده ها حضور داشته و با رانندگانی که سلامت خود و دیگر افراد را به خطر می اندازند، با جدیت برخورد خواهد کرد.

وی با تأکید بر این نکته که رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، ضامن انجام سفری پرخاطره و ایمن خواهد بود، گفت: گشت های پلیس در قالب پلیس محسوس و نامحسوس، گشت های خودرویی، موتوری و غیره در ایام نوروز به ارائه خدمت به مسافران می پردازند.

سرهنگ ناظری یادآور شد: پلیس راهور شرق استان تهران به صورت ویژه در ایام نوروز در محورهای مواصلاتی شرق استان تهران در شهرستان های ورامین، پیشوا، پاکدشت، قرچک، دماوند، فیروزکوه و پردیس حضور داشته و در راستای تحقق سفری ایمن برای رانندگان و مسافران نوروزی تلاش می کنند.

فرمانده انتظامی ویزه شرق استان تهران گفت: همچنین دوربین های سنجش سرعت در نقاط و جاده های مختلف شرق استان تهران نصب شده و با رانندگانی که سرعت مطمئنه را رعایت نکرده و در محورهای مواصلاتی، خطر آفرین می شوند، با قاطعیت و بر اساس قانون برخورد خواهد کرد.