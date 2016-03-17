تغییرات خوبی در پخش برنامه های استودیو بهاران ایجاد می شود

مهدی دهقان نیری در گفتگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: پس از گذشت پنج روز از پخش برنامه های استودیو بهاران ویژه راهیان نور، جلسه ای به منظور بررسی نقاط ضعف و رفع آنها ایجاد شد.

وی افزود: این جلسه با حضور عاطفی رئیس بسیج سازمان صدا و سیما، رئیس شبکه یک سیما و دست اندرکاران برنامه های راهیان نور و تهیه کنندگان مربوطه تشکیل شد.

نیری، هدف اصلی از تشکیل این جلسه را بررسی برنامه های پخش شده در این مدت و نقد و بررسی کردن این برنامه ها برشمرد و افزود: پراکندگی برنامه ها در سه نوبت، زمان کوتاه برنامه و حجم بالای یادمان های دفاع مقدس از جمله چالش هایی است که برنامه های استودیو بهاران با آنها همراه بود.

وی تصریح کرد: در مصوبات این جلسه مقرر شد مدیران شبکه یک سیما نسبت به رفع این مشکلات تدبیر لازم را به عمل آورند.

جانشین بسیج صدا و سیما در پایان گفت: به امید خدا در آینده ای نزدیک شاهد تغیرات خوبی در پخش این برنامه ها خواهیم داشت.