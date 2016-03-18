دستگيری مسافرعازم آلمان با ۹۰۰ گرم ترياک در فرودگاه کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ مهدی رستم اظهار داشت: پليس فرودگاه به منظور جلوگيري از حمل و نگهداری مواد مخدر از طريق مرز هوايي و عينيت بخشيدن به دستورات سلسله مراتب فرماندهی، با تشديد اقدامات کنترلي مضاعف و بهره گيري از پرسنل مجرب و متخصص، عوامل گيت بازرسي برادران ترمينال پروازهای خارجي حين چک و کنترل مسافران خروجي به مقصد استانبول به بار غير همراه يکي از مسافران مشکوک شدند.

اين مقام انتظامي بيان داشت: ماموران با بررسي دقيق‌تر و با استفاده از شگردهاي خاص پليس و چک و بازرسي انجام شده موفق به کشف مقدار ۹۰۰ گرم مواد مخدر از نوع ترياک که به طرز بسيار ماهرانه‌ای در داخل پاکت سيگار MORE جاسازي شده بود را کشف کردند.

سرهنگ رستمی اظهار داشت: در انجام بازجويي به عمل آمده متهم اظهار داشت;با توجه به گراني مواد مخدر در کشور آلمان ، بنابراين اقدام به خريد مواد مخدر پرداخت کرده ام .

وي گفت: نکته حائز اهميت اين است که متهم در خصوص نحوه جاسازي مواد بيان داشت که از طريق سايت های اينترنتي از جمله سايت IRANIN UKY. COM آشنا شدم.

رئيس پليس فرودگاه استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: در اين خصوص متهم به همراه پرونده تشکيل شده جهت مراحل قانوني به مرجع قضائي معرفي شدند.