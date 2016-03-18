به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، ارتش و نیروهای مردمی یمن تجمع مزدوران سعودی در استان «تعز» را هدف حملات توپخانه ای قرار دادند.

بر اساس این گزارش، به دنبال این حمله ده ها مزدور سعودی به هلاکت رسیده و شماری دیگر به شدت مجروح شدند.

این در حالی است که جنگنده های رژیم سعودی همچنان به ارتکاب جنایت های خود علیه شهروندان یمنی ادامه می دهند.

به دنبال این جنایت ها، جنگنده های رژیم سعودی منطقه «نهم» در صنعاء را طی چند نوبت بمباران کردند.

منطقه «صرواح» در استان مأرب نیز چند بار توسط جنگنده های سعودی هدف سنگین ترین حملات هوایی قرار گرفت.