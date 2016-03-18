به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی،« سرگئی جیگارف» در ادامه سخنان خود تصریح کرد: شایعاتی مبنی بر حضور طولانی مدت ما در سوریه بود که با خروج از خاک این کشور به همه آنها پایان دادیم.

این نماینده دومای روسیه همچنین افزود: روسیه نشان داد که می تواند در صورت نیاز و لزوم، هرگونه تجهیزات نظامی را حتی برای یک زمان کوتاه در جایی مستقر کند.

وی با بیان اینکه بازگشت به منطقه جنگی پس از مدت زمانی حضور به هیچ وجه امر دشواری نبوده و در صورت نیاز قادریم که بار دیگر به سوریه برگردیم.

این در حالی است که هفته گذشته وزارت دفاع روسیه از آغاز خروج جنگنده های روسی مستقر در پایگاه «الحمیمیم» واقع در استان لاذقیه خبر داده بود.

گفتنی است، مسکو اعلام کرده که با وجود خروج بخش اصلی نیروهای روسی از سوریه، حملات جنگنده های روسی به مواضع تکفیری ها همچنان ادامه می یابد.