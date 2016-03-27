افزون بر ۶ میلیون تردد در جاده های خراسان رضوی ثبت شد

علی زائرزاده با بیان اینکه محورهای مواصلاتی مشهد-چناران، چناران – مشهد و نیز آزادراه باغچه-مشهد به ترتیب دارای بیشترین میزان تردد بوده است به مهر گفت: تعداد تردد ثبت شده در جاده های استان خراسان رضوی طی روز شنبه هفتم فروردین ماه جاری ۵۸۸ هزار و ۵۹۵ مورد بوده است که ۷.۷ درصد نسبت به مدت مشابه در سال گذشته افزایش داشته است.

وی از افزایش ۷ و سه دهم درصدی تردد در جاده های این استان طی ایام نوروز در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته خبر داد و افزود: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۹۶ دستگاه تردد شمار نصب شده در محورهای مواصلاتی استان خراسان رضوی، از روز ۲۵ اسفندماه ۱۳۹۴ آغاز طرح نوروزی تا پایان روز هفتم فروردین ماه جاری، در مجموع شش میلیون و ۴۴۰ هزار و ۴۲۸ تردد در جاده های خراسان رضوی ثبت شده است.

وی با بیان این که این رقم در مدت مشابه در طرح نوروزی ۱۳۹۴، شش میلیون و ۴۵ تردد بوده است، ادامه داد: این رقم در مقایسه با مدت مشابه طرح نوروزی ۱۳۹۴، ۷.۳ درصد افزایش تردد را نشان می دهد.

وی در خصوص آخرین وضعیت راه های ارتباطی استان از لحاظ ترافیکی و جوی هم گفت: بر اساس اطلاعات دریافتی از ۵۱ دوربین نظارت تصویری در محورهای مواصلاتی خراسان رضوی، در حال حاضر هیچ مشکلی در جاده های این استان مشاهده نمی شود و وضع ترافیک در همه محورهای مواصلاتی خراسان رضوی عادی و روان است.