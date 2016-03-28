سیستان نیازمند نگاه عادلانه مسئولان است

خبرگزاری مهر-گروه استان ها-مرتضی برزگر مقدم: سه روز پیش بود که حجت الاسلام علی اکبر کیخا در نماز جمعه شهرستان زابل از برخی سیاست های مبتنی بر شعار مسئولان سیستان و بلوچستان در منطقه انتقاد کرد که با واکنش معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان روبرو شد.

امام جمعه زابل در خطبه های ششم فروردین ماه تاکید کرد که مسئولان اجرائی استان توجه بیشتری به شمال سیستان و بلوچستان داشته باشند، در مورد تجارت چمدانی خیلی حرف‌های قشنگی گفته شد اما یک مورد اقدام عملی را بیاورید، سال اقدام و عمل است؛ ما به استاندار محترم و نماینده‌هایشان و کسانی که نمایندگان دولت هستند «اقدام و عمل» در مورد وعده‌هایی که به مردم عزیز، صبور و رشید ما دادند را می‌خواهیم.

علی اصغر میرشکاری معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان در این واکنش به این سخنان با چرخش ۱۸۰ درجه ای در سیاست های گذشته اش که تجارت چمدانی را عاملی برای توسعه سیستان می دانست، در پی انتقاد به سخنان امام جمعه زابل مدعی شد که تجارت چمدانی که معطوف به واردات کالا است با سیاست های ابلاغی اقتصاد مقاومتی که واردات را هدف قرار می‌دهد و به تولید داخل لطمه می‌زند مغایرت دارد آیا امام جمعه محترم چنین چیزی را هدف دارد.

این سخنان زمینه ساز شکل گیری موجی از اعتراض ها طی دو روز گذشته در میان مردم، فعالان سیاسی و رسانه ای منطقه سیستان شد.

در این راستا مردم سیستان شامگاه گذشته در تجمعی اعتراض آمیز که با حضور امام جمعه این شهرستان برگزار شد، به سخنان معاون امنیتی استاندار سیستان و بلوچستان واکنش نشان دادند.

امام جمعه زابل شب گذشته در تجمع اعتراض آمیز مردم سیستان در پی سخنان معاون امنیتی استاندار که در مصلای المهدی زابل با حضور جمعی از معتمدین، سران طوایف و اقشار مردم زابل برگزار شد، با انتقاد از مواضع یکجانبه معاون امنیتی استاندار اظهار داشت: وقتی که صحبت از تصمیم گیری های درون کشوری و درون منطقه ای می شود اختلاف نظر و سلیقه به وجود می آید اما زمانی که صحبت از اساس و کلیات نظام می شود همه فرزندان ولایت هستند که تجمع امروز نشان می دهد همه فرزندان ولایت بوده و دلشان برای سیستان می تپد.

حجت الاسلام و المسلمین علی اکبر کیخا با بیان وقتی تاریخ سیستان ورق می خورد همگان مبهوت می شوند؛ اظهار داشت: چرا سیستان دیده نمی شود در حالی که سیستان دارای نخبگان بسیاری در فقه، ورزش و سایر علوم هستند.

وی افزود: بدانید مردم صبور سیستان در حفظ مرزها جانفشانی کرده به طوری که از حضور آن ها به عنوان پدافند غیر عامل می توان نام برد.

امام جمعه زابل تاکید کرد: مرز میلک ماهانه چندین میلیارد تومان درآمد داشته اما متاسفانه این درآمد صرف منطقه سیستان نشده در حالی که پروژه بزرگراه زابل به زاهدان ناتمام مانده است، نمی شود فقط با شعار با مردم سخن گفت.

وی در خصوص ناتمام ماندن پروژه بزرگراه زابل به زاهدان گفت: مسولان مربوطه در این راستا مشکل را در نبود بودجه دانسته اند در حالی که چندین میلیارد ماه های قبل به آن ها اعطا و تخصیص داده شده است.

امام جمعه زابل تاکید کرد: این رفتارها نشان می دهد که آن گونه که شایسته سیستان است به سیستان توجه نمی شود، باید فکری به حال اشتغال جوانان بیکار منطقه شود، معاون استاندار طرح تجارت چمدانی را غیرقانونی دانسته در حالی که اگر غیرقانونی بود چرا از ابتدا آن را تایید کردند؛ مردم این تناقض در گفتار را قبول نمی کنند.

وی یادآور شد: سال گذشته معاون امنیتی استاندار با حضور در دفتر امام جمعه زابل سخن از شکل گیری تجارت چمدانی در سیستان تا ده روز بعد داشت اما متاسفانه با گذشت بیش از یک سال از آن زمان هنوز این سخن عملی نشده است، اگر تجارت چمدانی مغایر با فرمایشات مقام معظم رهبری است پس چرا وعده های دروغین به مردم می دهید.