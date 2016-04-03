روایت دبیرکل حزب الله لبنان از آیت الله بهجت(ره)

به گزارش خبرگزاری مهر، سید حسن نصرالله در گفت وگوئی که شب گذشته از شبکه المنار لبنان پخش شد، از توصیه مؤکد آیت الله بهجت به وی درباره دبیرکلی و تأکید ایشان بر پیروزی مقاومت در نبرد با دشمن صهیونیستی سخن گفت.

وی با بیان این که ما از همان ابتدا شیفته حضرت امام خمینی (ره) و متعهد به انقلاب اسلامی بودیم، گفت: هرگاه به ایران می رفتیم ملتزم بودیم حتما با آیت الله بهجت هم دیدار کنیم و از نصایح و پندهای ایشان بهره بگیریم.

دبیرکل حزب الله افزود: در سال ۱۹۸۵ میلادی زمانی که ۲۵ یا ۲۶ سال داشتم به همراه هیأتی از حزب الله از جمله شهید «سیدعباس موسوی» به ایران سفر کردیم و در این سفر از شهر مقدس قم دیدن و برای نخستین بار با آیت الله بهجت این عالم بزرگ دیدار کردم.

سید حسن نصرالله از آیت الله بهجت را پدر معنوی توصیف کرد و گفت: از ویژگی های حزب الله لبنان اطمینان و توکل به خداوند و یقین به نصر الهی است که همواره ایشان به آنها توصیه و تأکید می کردند.

وی با اشاره به روابط مستحکم و نزدیک خود با «حضرت آیت الله خامنه ای» رهبر معظم انقلاب اسلامی، خاطرنشان کرد: همواره کتاب های دینی و مذهبی و دروس خارج رهبر معظم انقلاب اسلامی را از طریق اینترنت پیگیری می کند.

دبیرکل حزب الله تصریح کرد: رهبر معظم انقلاب اسلامی در هفته اول جنگ سی و سه روز (تجاوز تابستان سال ۲۰۰۶ رژیم صهیونیستی علیه لبنان) پیامی ارسال فرمودند و تأکید کردند که حزب الله در این جنگ پیروز و به یک قدرت بزرگ منطقه ای تبدیل می شود

سیدحسن نصرالله اظهار داشت: آیت الله بهجت نیز در همان روزهای اول جنگ پیامی دادند و گفتند که حزب الله در این جنگ پیروز می شود.

وی خاطرنشان کرد که اگر معنویت و شناخت نبود، هرگز مقاومت در لبنان ریشه نمی گرفت و در منطقه گسترش نمی یافت.

دبیرکل حزب الله لبنان به بخشی از کرامات آیت الله بهجت اشاره کرد و گفت: ایشان یک بار برای من پیامی دادند و گفتند که روزی دو بار صبح و عصر و هر مرتبه سه بار ذکر(اللهم اجعلنی فی درعک الحصینة التی تجعل فیها من تشاء) را قرائت کنم، ابتدا فکر کردم که این توصیه به دلیل خطر ترور و مشکل امنیتی است، اما چند ماه بعد تجاوز اسرائیل علیه لبنان آغاز شد و آنها هرنقطه ای را که احتمال می دادند من در آنجا هستم، به شدت بمباران کردند، آن زمان بود که علت این پیام را دریافتم.

وی تأکید کرد: در شرایط سخت و بحرانی از توصیه ها و نصیحت های ایشان بهره مند می شدیم و به واقع نماد انسان کامل بودند و مراحل سیر و سلوک وعرفان را طی کرده بودند و بیانات ایشان تأثیرات عجیبی داشت.

سید حسن نصرالله گفت: بعد از ارتحال حضرت امام خمینی(ره)، چیزی به نام دبیرکل حزب الله نداشتیم و حضرت آیت الله خامنه ای آن را مورد اهتمام قرار دادند.

دبیرکل حزب الله افزود: در آن زمان شرایط لبنان بسیار پیچیده بود، برادران حزب الله موافقت کردند که من دبیرکل شوم اما گفتم که نمی توانم بپذیرم و آنان اصرار کردند و گفتند که تو بپذیر ما کمک می کنیم بازهم نپذیرفتم و به همین دلیل از آیت الله بهجت درخواست کردیم که استخاره کنند، بدون این که موضوع را به ایشان اطلاع دهیم، ایشان بعد از استخاره به من فرمودند در این مرحله هرگز قبول نکن زیرا می گویند به شما کمک می کنند اما این کار را هرگز نخواهند کرد.

وی با ذکر خاطره ای دیگر از آیت الله بهجت اظهارداشت: یکی از برداران درخواست کرد با ما به دیدار آیت الله بهجت بیاید و سرانجام شرایط آن فراهم شد، این برادر بدون اشاره به موضوع از ایشان خواست استخاره کنند و آیت الله بهجت مانند همیشه بدون این که دعای طولانی بخوانند قرآن را گشودند و به وی گفتند، سفری که قصد دارید بروید، انجام ندهید از شما خوب استقبال نمی شود و ناراحت خواهید شد.

سیدحسن نصرالله خاطرنشان کرد: دیدم رنگ چهره این برادر به سرعت تغییر کرد و هنگام بازگشت دیدم بی قرار است و هنگام راه رفتن تعادل ندارد، سئوال کردم مگر چه شده است؟ او گفت که قصد داشته ماه رمضان را برای تبلیغ به یک کشور غربی به رود و در خانه یکی از بستگانش اقامت کند اما همواره تردید داشته است که او را می پذیرند و یا نه؟



دبیرکل حزب الله تصریح کرد: آیت الله بهجت ما را همیشه به فراگیری از سیره پیامبر گرامی (ص) و ائمه معصومین(ع) توصیه می کردند و بیانات اصیل وخالصانه ایشان بسیار ساده بود و همه قشرهای جامعه به خوبی آن را درک می کردند، ایشان در مورد مسائل مردم احساس مسئولیت داشتند، یک مدرسه برای سیر و سلوک همه مردم بودند و با مردم و اهل حوزه زندگی می کردند و بین آنان یک رابطه دوسویه و صمیمی برقرار بود.



وی از زنده کردن قلب ها و بیدار کردن انسان ها به عنوان بزرگترین کرامت های آیت الله بهجت یاد کرد و گفت: در نتیجه انس و همنشینی با این عارف، مرجع و عالم بزرگ زندگی انسان متحول می شد.



سیدحسن نصرالله، رابطه با حضرت امام زمان (عج) را یک رابطه سری خواند و تاکید کرد: آیت الله بهجت در این باره سکوت می کردند و هیچگاه درباره زمان ظهور مطلبی نگفتند و اگر کسی سخنی از ایشان در این باره نقل می کرد، آن را به شدت تکذیب می کردند.



دبیرکل حزب الله بر ضرورت تمرکز بر سیره و مشی و آموزه های آیت الله بهجت به ویژه برای جوانان و انتشار و ترویج آنها در جامعه تأکید کرد.