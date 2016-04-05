مسعود خوانساری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه تجار نگران نفوذ منفی بانک مرکزی در بازار ارز به بهانه تک‌نرخی کردن قیمت هستند، گفت: به هرحال تا پیش از اجرایی شدن برجام، نگرانی از اجرای سیاست ارز تک نرخی از سوی دولت وجود دارد اما اکنون می‌توان با اطمینان خاطر بیشتری نسبت به اجرایی کردن سیاست ارز تک نرخی اقدام کرد. به همین دلیل بانک مرکزی اعلام کرده که در شش ماه اول سال جاری، ارز را تک‌نرخی خواهد کرد.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: اما آنچه که در مورد اجرای سیاست ارز تک‌نرخی باید مورد تاکید قرار گیرد، تعیین نرخ درست و معقول برای ارز است، ضمن اینکه باید مکانیزمی برای اجرای این سیاست تک نرخی کردن در دستور کار قرار داد که به بخش‌های مختلف از جمله کسب و کار، اقتصاد کلان و صادرات غیرنفتی لطمه وارد نیاورد. بر این اساس نگرانی این است که بانک مرکزی به دلیل در اختیار داشتن دلار کافی، ارز را به صورت غیرواقعی تک نرخی کند.

وی تصریح کرد: در این میان، اگر می‌خواهیم تجربه تلخ سال۹۰ در بازار ارز تکرار نشود، باید بپذیریم که در سال‌های اخیر، تورم ۲۰ تا ۴۰ درصدی در اقتصاد ایران وجود داشته و به همین دلیل، نمی‌توان ارز را به صورت مصنوعی تعیین کرد، البته ممکن است در کوتاه‌مدت بتوان این کار را صورت داد ولی در بلندمدت ادامه اجرای این سیاست شدنی نیست. پس انتظار ما از بانک مرکزی این است که براساس واقعیت‌ها و قیمت بازار و نرخ واقعی، قیمت را تعیین کند؛ به همین دلیل آغاز اجرای سیاست ارز تک نرخی باید با لحاظ کردن چند ویژگی همراه باشد.

خوانساری گفت: با توجه به کاهش قیمت نفت، حصول درآمد کشور باید از طریق صادرات صورت گیرد؛ بنابراین باید نرخ ارز را به نفع توسعه صادرات غیرنفتی کشور تعیین کند در حالی که اگر نرخ ارز واقعی نباشد، طی سال‌های آتی، نه تنها صادرات رونق نمی‌گیرد، بلکه شاهد تکرار تجربیات تلخ بازار ارز و سوداگری در بازار خواهیم بود و این ضربه مهلکی به کسب و کار، اقتصاد و صادرات است.

وی، نقطه تعادل قیمت ارز را جایی دانست که دولت و بانک مرکزی به صورت دستوری در بازار دخالت نکنند و تنها به مدیریت احتمالی نوسانات بپردازند، نه اینکه نرخ تکلیفی و دستوری تعیین نکنند و با توجه به اینکه قسمت اعظم درآمد دلاری کشور، در اختیار بانک مرکزی است، در آن اعلام نفود کرده و نرخ را تثببیت کند. پس تعیین نرخ باید با عرضه و تقاضا همراه باشد؛ البته شیوه عرضه هم مهم است. وقتی بانک مرکزی عرضه را در بازار به نحوی صورت دهد که دخالت کرده و قیمت‌شکنی کند، مشکلات بسیاری بروز می‌کند؛ ولی اگر به عنوان رگلاتور و تنظیم‌کننده وارد عمل شود، این خوب است و پسندیده است.

خوانساری گفت: مرکز مبادلات ارزی هم باید جمع شود و وقتی دولت صحبت از ارز تک نرخی می‌کند، صرافی‌ها و بانک مرکزی همگی یک نرخ را تعیین می‌کنند و اجرایی خواهند کرد؛ بنابراین دیگر نیاز به مرکز مبادلات ارزی نیست.