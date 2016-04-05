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۱۷ فروردین ۱۳۹۵، ۲۲:۳۱

زمان تشییع پیکر زنده‌یاد غیاث‌آبادی بازیگر تلویزیون تغییر کرد

زمان تشییع پیکر زنده‌یاد غیاث‌آبادی بازیگر تلویزیون تغییر کرد

پیکر زنده یاد محمدرضا غیاث‌آبادی بازیگر تلویزیون پنجشنبه ۱۹ فروردین ماه تشییع می‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر، پیکر زنده یاد محمدرضا غیاث آبادی که پیش از این براساس گفته خانواده وی قرار بود فردا ۱۸ فروردین از مقابل بیمارستان امام حسین تشییع شود با تغییراتی همراه شد.

به گفته نوه محمدرضا غیاث آبادی، با تماسی از طرف خانه سینما به آنها اعلام شده است که پیکر این هنرمند فقید روز پنجشنبه ۱۹ فروردین تشییع خواهد شد.

جزییات بیشتر درباره ساعت مراسم متعاقبا اعلام خواهد شد.

زنده یاد غیاث آبادی در سریال هایی از جمله «مختارنامه»، «شیدایی»، «شاید برای شما هم اتفاق بیفتد» و همچنین فیلم هایی همچون «شوخی» نقش ایفا کرده است.

کد مطلب 3591613
عطیه موذن

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