به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «رجب طیب اردوغان» که در جمع وکلا در آنکارا سخن می گفت در ادامه افزود: دولت هیچ حرف و سخنی با تروریست ها ندارد.

رئیس جمهور ترکیه در ادامه گفت: برای جلوگیری از ضربه زدن آنها به کشور باید تمامی اقدامات را انجام بدهیم از جمله آنکه تابعیت حامیان تروریست ها را سلب کنیم. این افراد حقوق شهروندی را رعایت نمی کنند و ما هیچ تعهدی در قبال کسانی که به کشور ضربه می زنند نداریم.

اردوغان در ادامه به انتقاد از سیاستمداران و روزنامه نگاران مخالف خود پرداخت و گفت: حامیان ترس و وحشت که در قالب دانشگاهیان، جاسوس ها به عنوان روزنامه نگار، یا یک فعال به عنوان سیاستمدار در جامعه حضور دارند هیچ فرقی با تروریست ها ندارند. به عنوان یک ملت ما باید هوشیار باشیم و کاری را علیه کشور انجام ندهیم و ملت در پشت ما قرار دارد (از ما حمایت می کند).

رئیس جمهور ترکیه این اظهارات را پس از آنکه با بازبینی و احیای طرح صلح ترکیه با پ ک ک مخالفت کرد ایراد نمود.

دولت ترکیه و پ ک ک بعد از 35 سال نبرد با یکدیگر به توافق صلحی رسیده بودند که این توافق فقط یک سال دوام آورد و از سال گذشته و پیش از انتخابات، ارتش ترکیه حمله به مواضع حزب کارگران کردستان را از سر گرفت که همین امر موجب آغاز مجدد درگیری های خونین میان دو طرف شد.

در همین رابطه در روزهای گذشته نیز جنگنده های ارتش ترکیه مواضع پ ک ک را بمباران کرده بودند.