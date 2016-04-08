«قرار» سراغ محیط زیست رفت/ مناظره «۱۸۰ درجه» درباره آوینی

به گزارش خبرگزاری مهر، هشتمین قسمت مناظره «۱۸۰ درجه» با موضوع خوانش های گوناگون از شهید آوینی، جمعه ۲۰ فروردین از شبکه افق پخش می شود.

در این برنامه مهدی نصیری و امید روحانی حضور دارند و به نقد دیدگاه های متفاوت در مورد شهید آوینی می پردازند.

مهدی نصیری روزنامه‌ نگار، نویسنده و پژوهشگر علوم دینی‌ است که مدتی نیز سردبیر و مدیر مسئول هفته ‌نامه صبح و روزنامه کیهان بود.

امید روحانی نیز علاوه بر رشته تحصیلی اش یعنی پزشکی، منتقد فیلم و بازیگر تلویزیون، سینما و تئاتر است.

نصیری معتقد است آوینی یکی از رادیکال ترین منتقدان غرب در روزگار ما به شمار می رفت و در مقابل امید روحانی عقیده دارد باید بار دیگر نگاه شهید آوینی نسبت به غرب و نوع انتقاد او را مورد واکاوی قرار داد.

هشتمین برنامه «۱۸۰ درجه» به تهیه کنندگی سید مرتضی فاطمی و با عنوان «کدام مرتضی؟»، جمعه ۲۰ فروردین ساعت ۱۷.۳۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۲۴ به روی آنتن می رود.

بازپخش این برنامه ساعت های ۹.۳۰ و ۱۵ شنبه هفته آینده در نظر گرفته شده است.

مسئولیت پذیری نسبت به طبیعیت را در «قرار» تجربه کنید

ویژه برنامه آدینه «قرار» شبکه افق با موضوع مسئولیت پذیری نسبت به طبیعت، ۲۰ فروردین از شبکه افق پخش می شود.

در این برنامه قرار است افشین و محمد علی، مجریان برنامه «هوای تازه» که پنجشنبه ها از شبکه افق پخش می شود حضور یابند و در مورد این موضوع به گفتگو بپردازند.

همچنین رضایی، کارشناس روانشناسی نیز در برنامه حضور دارد و در این بحث شرکت می کند.

پیمان نوراسماعیلی تهیه کنندگی ویژه برنامه های آدینه «قرار» را بر عهده دارد که این هفته ۲۰ فروردین ساعت ۱۹.۳۰ از شبکه افق پخش می شود و تکرار آن هم ساعت ۱۳ روز بعد روی آنتن می رود.