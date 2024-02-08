پخش«نشان امید» تا آخر دهه فجر ادامه دارد/نگاه متفاوت به هلال احمر

محمد رسول محمودی تهیه کننده برنامه «نشان امید» درباره این برنامه که در ایام دهه فجر هر روز روی آنتن شبکه افق می رود به خبرنگار مهر بیان کرد: ویژه برنامه «نشان امید» تهیه شده در گروه تولید شبکه افق سیماست که در ایام دهه فجر هر شب تا ۲۲ بهمن ساعت ۲۳ روی آنتن شبکه افق می رود و ما در این برنامه دستاوردهای جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران در طول ۴۵ سال بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را مورد بررسی قرار می‌دهیم.

وی در رابطه با علت انتخاب هلال احمر به عنوان سوژه این برنامه، عنوان کرد: با توجه به آنکه جمعیت هلال احمر جزو مجموعه‌های خدمت رسان و همچنین متشکل از داوطلبان مردمی است که در خدمت هم نوعان خود هستند، جمعیت هلال احمر به عنوان سوژه ما انتخاب شد. اتفاقات مختلفی هم بود که طی این سال ها و بیش از ۴ دهه توسط هلال احمر رقم خورده بود که شاید کمتر به صورت منسجم درباره همه آنها صحبت شده و بیشتر موردی گفته شده بود.

محمودی ادامه داد: ما در این ویژه برنامه به معرفی جمعیت هلال احمر و خدماتی که این جمعیت در بحران‌ها ارایه کرده و بدون هیچ‌گونه چشم داشت در خدمت مردم کشورمان و دیگر ملل بوده‌است، پرداختیم.

وی با اشاره به اهداف این ویژه برنامه، به یک رویکرد متفاوت اشاره و تصریح کرد: آشنا شدن مخاطبان با خدمات گسترده این جمعیت و همچنین حجم زیاد فعالیت‌های این مجموعه از اهداف اصلی این برنامه بوده است که مطمئناً دیدگاه افراد پس از مشاهده این برنامه نسبت به این جمعیت متفاوت خواهد شد.

ویژه برنامه «نشان امید» در قالب گفت‌وگو با مهمانان و همچنین پخش آیتم‌های متفاوت و کوتاه تا یکشنبه ۲۲ بهمن روی آنتن می رود.