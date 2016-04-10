شهدا برترین مولفه های قدرت نرم هستند 

به گزارش خبرنگار مهر٬ سردار محمد علی آسودی عصر یکشنبه در مراسم یادواره شهدای تبلیغات دفاع مقدس گیلان، قدرت یک شهید را به عنوان یک مولفه برای جنگ نرم٬ بسیار گسترده دانست و اظهار کرد: این گسترگی و ابهت به حدی است که مردم با هر گرایشی به شهدا احترام می گذارند.

وی بر لزوم شناسایی درست ولایتمداری و غیرت دینی تاکید و تصریح کرد: اگر بتوانیم پیام شهدا را با ادبیات خود به مخاطبان منتقل کنیم به طور قطع به موفقیت های بیشتری دست خواهیم یافت.

مشاور عالی نماینده ولی فقیه در سپاه، شهدا را برترین مولفه های قدرت برشمرد و افزود: برای شناسایی این قدرت نرم و ترویج آرمان های شهدا باید تلاش فراوانی به خرج داد.

سردار آسودی گفت: آنچه به جوانان کم سن و سال برای حضور در جبهه های نبرد در دوران دفاع مقدس قدرت می داد، حفظ و ارتقای آرمان های انقلاب اسلامی بود.

وی ادامه داد: مردم با اعتماد به امام راحل(ره) و ائمه جمعه، فرزندان خود را راهی جبهه های جنگ می کردند و امروز می توان ادعا کرد که فرایند اطلاع رسانی٬ جذب٬ ساماندهی٬ آموزش و اعزام رزمندگان دوران دفاع مقدس در طول تاریخ مثال زدنی شده است.

سردار آسودی با بیان اینکه امروزه شاهد جنگ روانی در جوامع هستیم خاطرنشان کرد: برای خنثی کردن جنگ روانی و ایجاد فضای ارزشی باید همچون گذشته تبلیغات و اعزام ها از نواحی کوچک آغاز شده و به مرکز کشور بیانجامد.

این مسئول با اشاره بر سختی و فشارهای موجود برای آمادگی روحی و روانی رزمندگان در شب عملیات و تاثیر عنصر قوی معنویت اظهار کرد: کسانی می توانستند شرایط سخت جنگ را تاب بیاورند که از عنصر معنویت برخوردار بودند.

وی با یاد آوری خاطرات شهدای تبلیغات دوران دفاع مقدس گفت: آنچه که امروزه از رشادت های رزمندگان مشاهده می شود حاصل تلاش ها و فداکاری های رزمندگانی بود که امور تبلیغات را در پشت لنزهای دوربین عهده دار بودند.