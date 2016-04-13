۲۵ فروردین ۱۳۹۵، ۸:۵۶

به همت انتشارات دارخوین؛

شهید خرازی با چاپ دوم «آقای مدیر» به نمایشگاه می‌آید

چاپ دوم کتاب «آقای مدیر» درباره زندگی و خاطرات موجود از شهیدحسین خرازی توسط انتشارات دارخوین در نمایشگاه کتاب تهران عرضه می‌شود.

جان مراد احمدی مدیر انتشارات دارخوین در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره حضور این ناشر در بیست و نهمین نمایشگاه کتاب تهران گفت: امسال با بیش از ۳۰۰ عنوان کتاب در نمایشگاه حضور خواهیم داشت که ۱۴۲ عنوان از آن‌ها، کتاب‌های چاپ اولی و جدید هستند.

وی افزود: از ۳۰۰ عنوان یادشده، ۷۲ عنوان کتاب چاپ دومی داریم و باقی عناوین، تجدیدچاپی‌ها یا کتاب‌های پیشین هستند.

این مدیر نشر گفت: یکی از کتاب‌های چاپ دومی مان، کتاب «آقای مدیر» است که در اصفهان و نمایشگاه‌های استانی کتاب، با استقبال بسیار خوبی مواجه شد و می خواهیم چاپ دومش را در نمایشگاه عرضه کنیم. این کتاب درباره شهید حاج حسین خرازی فرمانده لشگر ۱۴ امام حسین(ع) است که در آن خاطرات موجود از این شهید، براساس موضوعات مختلف، طبقه‌بندی شده اند.

احمدی گفت: این کتاب سال گذشته با حضور مادر شهید خرازی رونمایی شد و فاصله بین چاپ اول و دوم این کتاب، چند ماه بود.

