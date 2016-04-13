گسترش تعاملات علمی دانشگاه صنعتی شریف و ملبورن

به گزارش خبرگزاری مهر، تعدادی از اعضای هیات علمی دانشگاه ملبورن استرالیا طی بازدید از دانشگاه صنعتی شریف با مسئولان این دانشگاه به بحث و تبادل نظر پرداخته و بر گسترش تعاملات در حوزه های مهندسی پزشکی و تاب آوری تاکید داشتند.

هیات دانشگاه ملبورن استرالیا از سه عضو هیات علمی و یک نفر از کارکنان امور بین الملل این دانشگاه به رهبری دکتر کوان معاون دانشگاه ملبورن در امور توسعه جهانی، تشکیل شده بودند که از دانشگاه صنعتی شریف بازدید کردند.

این هیات در ابتدا به بازدید از پژوهشکده علوم و فناوری نانو و مرکز تحقیقات فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته شریف پرداخته و سپس توسط اعضای هیات علمی دانشگاه شریف در دفتر روابط بین الملل مورد استقبال قرار گرفتند.

در ابتدای این جلسه به اختصار به توانمندی ها و دستاوردهای دانشگاه صنعتی شریف اشاره شد و پس از آن دکتر کوان به معرفی دانشگاه ملبورن پرداخت.

گفتنی ست در این جلسه؛ بحث و بررسی در زمینه روش های مختلف همکاری دو طرف به منظور یافتن اشتراکات انجام شد و دو طرف علاقه مند به تعامل بیشتر در زمینه پژوهش های میان رشته ای خصوصاً زمینه های مهندسی پزشکی و تاب آوری بود.