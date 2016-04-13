هزارو ۱۰۰ دستگاه واگن مترو فرسوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد دنیامالی با اشاره به اینکه بر اساس قانون ۵۰ درصد توسعه مترو بر عهده دولت است و نیم دیگر بر عهده شهرداری است، تصریح کرد: دولت در دو سال گذشته نه تنها به تهران بلکه به سایر شهرهای کشور نیز هیچ اتوبوسی تخصیص نداده که این عدم تخصیص معضلی است که سلامت شهرها را به خطر می اندازد.

وی با تاکید بر اینکه عدم تخصیص اتوبوس دستاوردی ندارد جز تشدید عارضه فرسودگی ناوگان حمل و نقل عمومی و به تبع آن افزایش استفاده از خودروی شخصی و ترافیک و آلودگی هوا، خاطرنشان کرد: شهر تهران ۱۱ هزار دستگاه اتوبوس نیاز دارد اما به جای آنکه شاهد افزایش شمار ناوگان باشیم روز به روز فرسودگی سبب کاهش دستگاه های قابل بهره برداری می شود. به طوری که اتوبوس های موجود نیز سنشان به بیش از ۸ سال رسیده است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر با تاکید بر اینکه شرکت ایران خودرو و سایر فعالان عرصه خودروسازی مشکلی برای تولید اتوبوس های مورد نیاز شهرها ندارند، متذکر شد: به نظر می رسد با وجود نبود مشکلات شرکت های خودروساز اما این دولت است که تلاش و تمایلی برای رفع معضلات حوزه حمل و نقل عمومی ندارد و به این مهم وقعی نمی نهد.

دنیامالی مشکل اصلی نوسازی و تخصیص اتوبوس به ناوگان حمل و نقل عمومی را صرفا کمبود منابع مالی دانست و افزود: عمده منابع مالی شهرداری به مترو تخصیص یافته و امروز شاهد هستیم اتوبوسرانی در سایه غفلت دولت قرار گرفته است.

رئیس کمیسیون حمل و نقل شورای شهر یادآور شد: در کنار فرسودگی اتوبوس ها امروز شاهد فرسودگی واگن های مترو نیز هستیم به طوریکه حدود یک هزار و ۱۰۰ دستگاه واگن مترو از عمر مفیدشان گذشته و گرفتار فرسودگی هستند. بنابراین بی توجهی دولت به تخصیص بودجه در بخش توسعه مترو سبب تخصیص کامل بودجه شهرداری به بخش توسعه شده و نوسازی مترو نیز مغفول واقع شده است.