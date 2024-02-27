ضرورت انجام کاری بزرگ برای رفع معضل آلودگی هوا و ترافیک

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانههای ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ بعد از سه ماه مشغولیت در شهرداری آغاز شد لایحه آن به شورای شهر و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیونهای تخصصی آمد و همه اعضا روی آن کار کردند. تمام بندها و تبصرهها نیز به امضا رسید. براساس برنامه توسعه که تنظیم شد اولویت را در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار دادیم.
وی گفت: آنچه در بحث آلودگی هوا و ترافیک به ما برمی گردد این است که یک کار خاص انجام دهیم تا مشکل آلودگی حل شود. ما میتوانیم بخواهیم ناوگان مترو و اتوبوس زیاد شود و اتوبوسهای فرسوده تعمیر اساسی شده و ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه یابد. به هر حال در کنار آن باید فرهنگ سازی شده و استفاده از خودروی تک سرنشین تغییر کند. در کنار آن ورود ۳۰ هزار خودرو را داریم که به شهر تهران اضافه میشود و عملاً تهران را به پارکینگ مسدود شدهای تبدیل کرده است ولی از آن طرف خودروی فرسوده از تهران خارج نمیشود.
وی ادامه داد: شهردار و معاونانش سفرهایی به چین داشتهاند در این سفرها تفاهمنامه های مختلفی امضا و به قرارداد تبدیل شده است و دولت هم همکاری کرده است این همکاریها در دورههای گذشته اتفاق نمی افتاده است بنابراین شاهد نتایج خوبی خواهیم بود و سال بعد ثمره آن را میبینیم.
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