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۸ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۱۱

نادعلی تأکید کرد

ضرورت انجام کاری بزرگ برای رفع معضل آلودگی هوا و ترافیک

ضرورت انجام کاری بزرگ برای رفع معضل آلودگی هوا و ترافیک

سخنگوی شورای شهر تهران گفت: در بحث آلودگی هوا و ترافیک ضروری است که یک کار خاص انجام دهیم تا مشکل آلودگی حل شود.

علیرضا نادعلی سخنگوی شورای شهر تهران ضمن بازدید از غرفه خبرگزاری مهر در نمایشگاه رسانه‌های ایران در گفتگو با خبرنگار مهر بیان کرد: بررسی بودجه سال ۱۴۰۳ بعد از سه ماه مشغولیت در شهرداری آغاز شد لایحه آن به شورای شهر و کمیسیون برنامه و بودجه و کمیسیون‌های تخصصی آمد و همه اعضا روی آن کار کردند. تمام بندها و تبصره‌ها نیز به امضا رسید. براساس برنامه توسعه که تنظیم شد اولویت را در توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی قرار دادیم.

وی گفت: آنچه در بحث آلودگی هوا و ترافیک به ما برمی گردد این است که یک کار خاص انجام دهیم تا مشکل آلودگی حل شود. ما می‌توانیم بخواهیم ناوگان مترو و اتوبوس زیاد شود و اتوبوس‌های فرسوده تعمیر اساسی شده و ناوگان حمل و نقل عمومی توسعه یابد. به هر حال در کنار آن باید فرهنگ سازی شده و استفاده از خودروی تک سرنشین تغییر کند. در کنار آن ورود ۳۰ هزار خودرو را داریم که به شهر تهران اضافه می‌شود و عملاً تهران را به پارکینگ مسدود شده‌ای تبدیل کرده است ولی از آن طرف خودروی فرسوده از تهران خارج نمی‌شود.

وی ادامه داد: شهردار و معاونانش سفرهایی به چین داشته‌اند در این سفرها تفاهمنامه های مختلفی امضا و به قرارداد تبدیل شده است و دولت هم همکاری کرده است این همکاری‌ها در دوره‌های گذشته اتفاق نمی افتاده است بنابراین شاهد نتایج خوبی خواهیم بود و سال بعد ثمره آن را می‌بینیم.

کد مطلب 6035841

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