به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی منطقه ویژه پارس، تعدادی از استادان علوم سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه های تهران ضمن دیدار با مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس با آخرین پیشرفت های صنعت نفت در پارس جنوبی آشنا شدند.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه پارس در این دیدار پارس جنوبی را بزرگترین میعادگاه اقتصادی کشور دانست و تصریح کرد: در صورت تکمیل طرح های توسعه ای، پارس جنوبی می تواند سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار (با محاسبه نرخ ۵۰ دلار برای هر بشکه نفت خام) ثروت عاید کشور کند؛ این منطقه بزرگترین منطقه انرژی ایران و دنیا است که این امر ضرورت ارتباط دانشگاه ها و مراکز مختلف نخبگان کشور را با صنعت نفت بیشتر می کند.

یوسفی افزود: در دولت تدبیر و با اولویت بندی فازها توسط مقام عالی وزارت نفت این نوید را خواهیم داد که طرح توسعه فازهای گازی پارس جنوبی در سال ۹۶ به سرانجام برسد.

مدیر عامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس تعداد شاغلان پارس جنوبی را ۵۵ هزار نفر اعلام کرد و گفت: هزار هکتار زمین برای سرمایه گزاری بخش خصوصی در صنایع پایین دستی اختصاص داده شده است که در صورت تکمیل طرح‌های سرمایه گذاری نقش قابل توجهی در افزایش اشتغال منطقه خواهد داشت.

یوسفی رویکرد سازمان منطقه ویژه پارس و وزارت نفت در منطقه را ایجاد امنیت پایدار از طریق افزایش مشارکت مردم محلی در فعالیت های صنعتی خواند و افزود: ۶۰۰ میلیارد تومان از سوی وزارت نفت در پروژه های عمرانی، تکمیل طرح های بهداشتی و درمانی تامین آب شرب شهرهای نخل تقی و جم و ساخت جاده های مواصلاتی تا کنون هزینه شده است.