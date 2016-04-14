تغییر ترکیب اعضای شورای علوم تحقیقات/ زمان برگزاری جلسه شورا

به گزارش خبرنگار مهر، وحید احمدی در حاشیه صد و چهلمین جلسه کمیسیون های دائمی شورای عتف در جمع خبرنگاران گفت: اعضای شورای عالی عتف پیشنهادی مبنی بر تغییر در تعداد اعضای این شورا مطرح کردند که در این جلسه موضوع بررسی شد.

وی افزود: اعضای این شورا معتقد هستند که ترکیب این شورا شلوغ است و موضوعات اصلاحی باید به عنوان پیشنهاد لایحه برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم خاطرنشان کرد: در این شورا ۲ تا ۴ نفر از وزرای کشور حضور دارند که در این جلسه تصویب شد این تعداد به ۴ وزیر برسد تا در صورت نیاز دولت تعداد را کمتر کند.

احمدی اظهار داشت: همچنین در این شورا ۴ نفر از نمایندگان فرهنگستان های علوم کشور حضور دارند که تصویب شد این تعداد به یک نفر کاهش یابد که این فرد نیز توسط روسای فرهنگستان ها انتخاب خواهد شد.

وی تاکید کرد: تعداد نمایندگان انجمن های علمی کشور در این شورا ۳ نفر است که تعداد این افراد نیز به ۲ نفر کاهش یافت.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: تعداد نمایندگان بخش خصوصی در شورای عتف نیز از ۳ نفر به ۲ نفر کاهش یافت.

احمدی خاطرنشان کرد: همچنین در این شورا ۲ نفر از روسای دانشگاه ها، پژوهشگاه ها و مراکز پژوهشی دولتی وابسته به وزارت علوم حضور و یک نفر از روسای دانشگاه و مراکز پژوهشی دولتی وابسته به وزارت بهداشت نیز حضور دارند.

وی عنوان کرد: از دیگر اعضای این شورا یک نماینده از دانشگاه های غیر دولتی کشور است که قرار شد این نماینده با نظر اعضای شورای عالی عتف انتخاب شود.

معاون پژوهشی وزارت علوم گفت: جلسه شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری(عتف) هفته آینده برگزار خواهد شد و مصوبات کمیسیون های تخصصی در این جلسه مطرح و مصوب خواهند شد.

احمدی اظهار داشت: در این جلسه پیشنهاد سازمان مدیریت درخصوص قانون اختصاص یک درصد از اعتبارات دستگاه های اجرایی به امر پژوهش ارائه شد چراکه در این قانون اشاره شده است باید ۵۰ درصد این اعتبارات به مراکز پژوهشی و دانشگاهی وابسته وزارتخانه های علوم و بهداشت اختصاص یابد که این سازمان تاکید داشت باید این بخش از قانون به تمامی مراکز پژوهشی و دانشگاهی اختصاص یابد که این پیشنهاد در این جلسه رای نیاورد.

وی گفت: در این جلسه همچنین موضوع تغییر ترکیب کارگروه پژوهش و فناوری در استان ها نیز مطرح شد که این موضوع نیز رای نیاورد و این کارگروه طبق روال گذشته فعالیت خواهد کرد.