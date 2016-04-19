واکنش اینستاگرامی نهاوندیان به چالش هسته ای

محمد نهاوندیان در این پست اینستاگرامی نوشته است:



۱- هرکس که با هدف فتح قله‌ای؛ کوهنوردی کرده باشد می‌داند که در میانه راه؛ برای «ادامه تلاش» باید مرتبا به قله بالای سر چشم دوخت و راه نرفته را دید و همزمان برای «شکر و تداوم امید» باید به راه پیموده زیرپا نظر کرد.



هرکس که توفیق کار مثبت و موفق داشته است؛ می‌داند که هم نیمه پر لیوان واقعیت است و هم نیمه خالی آن. نیمه پر دستاورد است و نیمه خالی دستور کار.



هرکس که هنر مناظره و مدیریت مذاکره را آموخته و آزموده است؛ می‌داند که با حریف؛ باید از کاستی‌ها و نواقص کار او سخن گفت و مطالبه بیشتر و بهتر کرد و با یاران و همراهان؛ از توانایی‌ها و توفیق و عنایات.



۲- بخشی از فهم سخن ؛ فهم زمینه سخن و مخاطب سخن است.



اگر می خواهیم کمک کنیم و پیروزی بر حریف را قطعی کنیم راه آن تنگ کردن میدان بر دوست و پژواک خواسته دشمن یا تصویر دشمن ساخته نیست.



۳- تحریم‌های کور؛ نه تنها راه را بسته بودند بلکه پل‌ها را نیز شکسته بودند. اینک که سنگ‌ها از سر راه برداشته شده است؛ باید پل‌ها را هم ساخت و راه بلند کوتاهی‌ها را هم پیمود. ویرانی به ساعتی ممکن است و ساختن و آبادانی گاهی به سالیانی محتاج است.



اگر همه درست کار کنیم؛ کار سالیان به سالی شاید. پس همتی باید.