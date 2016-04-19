واکنش اینستاگرامی نهاوندیان به چالش هسته ای

محمد نهاوندیان در این پست اینستاگرامی نوشته است:
۱- هرکس که با هدف فتح قلهای؛ کوهنوردی کرده باشد میداند که در میانه راه؛ برای «ادامه تلاش» باید مرتبا به قله بالای سر چشم دوخت و راه نرفته را دید و همزمان برای «شکر و تداوم امید» باید به راه پیموده زیرپا نظر کرد.
هرکس که توفیق کار مثبت و موفق داشته است؛ میداند که هم نیمه پر لیوان واقعیت است و هم نیمه خالی آن. نیمه پر دستاورد است و نیمه خالی دستور کار.
هرکس که هنر مناظره و مدیریت مذاکره را آموخته و آزموده است؛ میداند که با حریف؛ باید از کاستیها و نواقص کار او سخن گفت و مطالبه بیشتر و بهتر کرد و با یاران و همراهان؛ از تواناییها و توفیق و عنایات.
۲- بخشی از فهم سخن ؛ فهم زمینه سخن و مخاطب سخن است.
اگر می خواهیم کمک کنیم و پیروزی بر حریف را قطعی کنیم راه آن تنگ کردن میدان بر دوست و پژواک خواسته دشمن یا تصویر دشمن ساخته نیست.
۳- تحریمهای کور؛ نه تنها راه را بسته بودند بلکه پلها را نیز شکسته بودند. اینک که سنگها از سر راه برداشته شده است؛ باید پلها را هم ساخت و راه بلند کوتاهیها را هم پیمود. ویرانی به ساعتی ممکن است و ساختن و آبادانی گاهی به سالیانی محتاج است.
اگر همه درست کار کنیم؛ کار سالیان به سالی شاید. پس همتی باید.
رئیس دفتر رئیس جمهوری با انتشار پستی در صفحه اینستاگرام خود به رخدادهای خبری اخیر واکنش نشان داد.
محمد نهاوندیان در این پست اینستاگرامی نوشته است:
نظر شما