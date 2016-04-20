مسئولان اجازه انجام منکرات علنی در شهرهای بزرگ را ندهند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکز خبر حوزه، آیت الله العظمی جعفر سبحانی در دیدار با مدیر مرکز فعالیتهای دینی شهرداری تهران گفت: فعالیتهای شهرداری تهران در سالهای اخیر بسیار پربار بوده است و دکتر قالیباف پس از شهردار قبلی، خدمات شایانی به این شهر انجام دادند.
وی افزود: یکی از مواردی که شهرداری تهران در مدیریت پایتخت باید به آن توجه کند، لزوم توجه به مراکز تفریحی در شهر به خصوص پارکها است؛ در پارکها باید مردم به راحتی بتوانند استراحت کنند و از طبیعت لذت ببرند، ولی نباید عدهای این محیطها را آلوده کنند که قشر متدین از این فضا محروم شود.
استاد برجسته حوزه بیان کرد: در میان جوانان عدهای ممکن است کم تقوا باشند و در این محیطها اقدام به فعالیتهایی کنند که زیبنده جامعه اسلامی نیست و به همین خاطر باید هم با ملایمت و هم با نظارت و برخوردهای جدی در خصوص تخلفات و برخی امور ناپسند این محیطها را از آلودگی پاک کرد.
وی گفت: برخی اوقات در برخی از مناطق تهران شاهد وقایعی هستیم که زیبنده یک جامعه متدین نیست؛ دیده شده است که برخی مکانها برای برخی امور ناپسند از جمله سگ بازی پسران و دختران ایجاد شده و آنها در این مکانها به نمایش و سرگرم شدن با سگها میپردازند که اصلا این کار درشان جامعه ما نیست.
آیت الله سبحانی تصریح کرد: قطعا مسئولان ما دوست ندارند که چنین مکانهایی برای چنین فعالیتهایی ایجاد شود و به همین خاطر باید مناطق شمال تهران به خصوص تحت مراقبت بیشتری از نظر اجتماعی قرار بگیرد و این نظارتها باید به حدی باشد که کسی نتواند این منکرات را به راحتی انجام دهد.
وی گفت: این مسایل، مسایلی است که این جوانان از ماهوارهها یاد گرفتهاند و آن زمانی که میگوییم ماهوارهها دشمن ما هستند به همین خاطر است که مروج این گونه زشتیها در جامعه هستند.
مرجع تقلید شیعیان گفت: نظارت و امر به معروف و نهی از منکر از مهمترین وظایف همه مسئولان و مردم است که در ساختن یک شهر و یک کشور پاک و منزه و دین مدار ضروری است؛ حفظ دین سخت است و نیازمند کار مستمر و مداوم؛ به همین خاطر است که هیچ کدام از مردم و مسئولان نباید در این زمینه کوتاهی کنند.
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