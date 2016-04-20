۶۲۵ نفر از جمعت روستایی بیرجند مبتلا به دیابت هستند

به گزارش خبرنگار مهر، جمشید مشایخی جم صبح چهارشنبه در گفت و گو با خبرنگاران بیان کرد: در روستاهای شهرستان بیرجند با توجه به شرایط محیطی، ۶۲۵ نفر مبتلا به دیابت هستند.

وی با بیان اینکه در سطح دنیا بیش از چهار میلیون نفر به این بیماری مبتلا هستند، اظهار کرد: متاسفانه در چهار دهه اخیر این تعداد به چهار برابر افزایش یافته است.

مشایخی با اشاره به اجرای طرح تحول سلامت در جامعه، اظهار کرد: این طرح از سال ۹۰ شروع شده و از سال گذشته نیز در شهرها اجرا می شود.

وی مراقبت فعال از جمعیت کودکان، نوجوانان، جوانان و میانسالان را یکی از برنامه های پیش رو در اجرای طرح تحول سلامت دانست و گفت: با اجرای این برنامه به صورت فعال در سطح شهر بیماریابی می شود.

مشایخی مشاوره تغذیه و روانشناسی برای بیماری های غیرواگیر را یکی دیگر از ارکان اجرای طرح تحول سلامت در جامعه عنوان کرد.

رئیس مرکز بهداشت بیرجند ادامه داد: با توجه به شیوع آسیب های اجتماعی و بیماری های غیرواگیر در جامعه، شهروندان از نظر سلامت تغذیه و روانشناسی مشاوره می شوند.

مشایخی جم با اشاره به هزینه های درمان دیابت، بیان کرد: روستاییان مبتلا به این بیماری، زیر پوشش بیمه روستایی بوده و هزینه های درمان ان ها نیز با استفاده از دفترچه بیمه پرداخت می شود.

وی با بیان اینکه برخی از افراد شهرنشین دارای دفترچه بیمه نیستند، افزود: یکی از سیاست های وزارت بهداشت صدور کارت سلامت برای شهروندان است.

مشایخی با اشاره به اجرای طرح های شناسایی مبتلایان به دیابت، اظهار کرد: در این راستا هفت پایگاه سلامت در بیرجند مستقر بوده و ۱۸ نفر نیزدر این مراکز به بیماریابی مشغولند.

وی ادامه داد: همچنین ۴۰ دستگاه «گلوکومتر» در اختیار دستگاه های دولتی در بیرجند قرار گرفته تا قند خون ان ها نیز از طریق رابطین بهداشتی به طور مستمر کنترل شود.