به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کریس همسورث سال پیش ۳۳ پوند وزن کم کرد تا در فیلم ران هاوارد با عنوان «در قلب دریا» که درامی درباره تلاش برای حفظ زندگی در دریا بود، بازی کند، اما او می‌گوید از این تجربه اصلا خوشش نیامد.

این بازیگر که در فیلم «تور» دقیقا در نقش یک جنگجوی قوی ظاهر شده، با صحبت درباره تجربه کم کردن شدید وزن گفت دیگر هرگز حاضر نخواهد بود برای ایفای یک نقش دست به چنین کاری بزند.

این بازیگر که در فیلم «شکارچی: جنگ زمستان» بازی کرده و برای معرفی این فیلم در برابر خبرنگاران قرار گرفته بود گفت: فکر نمی‌کنم دوباره حاضر شوم دست به چنین کاری بزنم. این کار واقعا طاقت‌فرسا است.

وی افزود: فکر می‌کنم راه‌های دیگری برای در آوردن چنین نقش‌هایی وجود دارد که حقه‌های تصویری از جمله آنهاست. مثلا مت دیمون در «مریخی» هم چنین نقشی داشت، اما با استفاده از جلوه‌های تصویری چنین چیزی نشان داده شد. ریدلی اسکات چندی پیش اعلام کرد که مت دیمون در واقع چنین کاهش وزنی را تجربه نکرد.

همسورث اعلام خوشحالی کرد که دوباره به وزن خودش برگشته و کاهش وزن را جبران کرده است. او گفت: وزن اضافه کردن خیلی راحت‌تر از وزن کم کردن است. این که بخواهی جلوی خوردنت را بگیری خیلی خوشایند نیست.

این بازیگر استرالیایی باید به زودی بار دیگر در برابر دوربین فیلم «تور» قرار بگیرد که قرار است فیلمبرداری آن ماه ژوئن آغاز شود.