  1. هنر
  2. سینمای جهان
۱ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۲:۵۳

تجربه تلخ کریس همسورث از کم کردن وزن/ این اتفاق تکرار نمی‌شود

تجربه تلخ کریس همسورث از کم کردن وزن/ این اتفاق تکرار نمی‌شود

کریس همسورث بازیگری که برای بازی در فیلمش سال پیش کلی وزن کم کرد، گفت این تجربه آنقدر بد بود که دیگر آن را تکرار نمی‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، کریس همسورث سال پیش ۳۳ پوند وزن کم کرد تا در فیلم ران هاوارد با  عنوان «در قلب دریا» که درامی درباره تلاش برای حفظ زندگی در دریا بود، بازی کند، اما او می‌گوید از این تجربه اصلا خوشش نیامد.

این بازیگر که در فیلم «تور» دقیقا در نقش یک جنگجوی قوی ظاهر شده، با صحبت درباره تجربه کم کردن شدید وزن گفت دیگر هرگز حاضر نخواهد بود برای ایفای یک نقش دست به چنین کاری بزند.  

این بازیگر که در فیلم «شکارچی: جنگ زمستان» بازی کرده و برای معرفی این فیلم در برابر خبرنگاران قرار گرفته بود گفت: فکر نمی‌کنم دوباره حاضر شوم دست به چنین کاری بزنم. این کار واقعا طاقت‌فرسا است.

وی افزود: فکر می‌کنم راه‌های دیگری برای در آوردن چنین نقش‌هایی وجود دارد که حقه‌های تصویری از جمله آنهاست. مثلا مت دیمون در «مریخی» هم چنین نقشی داشت، اما با استفاده از جلوه‌های تصویری چنین چیزی نشان داده شد. ریدلی اسکات چندی پیش اعلام کرد که مت دیمون در واقع چنین کاهش وزنی را تجربه نکرد.

همسورث اعلام خوشحالی کرد که دوباره به وزن خودش برگشته و کاهش وزن را جبران کرده است. او گفت: وزن اضافه کردن خیلی راحت‌تر از وزن کم کردن است. این که بخواهی جلوی خوردنت را بگیری خیلی خوشایند نیست.

این بازیگر استرالیایی باید به زودی بار دیگر در برابر دوربین فیلم «تور» قرار بگیرد که قرار است فیلمبرداری آن ماه ژوئن آغاز شود.

کد مطلب 3603735

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار