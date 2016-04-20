به گزارش خبرنگار مهر، مهدی صمدیان تبار نائب قهرمان مسابقات پومسه آسیا بعدازظهر امروز در میان استقبال خانواده ورزش وارد همدان شد و مورد استقبال رسول منعم مدیرکل و معاونان دستگاه ورزش و جوانان استان همدان و جمعی از خانواده ورزش و خانواده تکواندو همدان قرار گرفت.

چهارمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا در مانیلا فیلیپین برگزار شد و مهدی صمدیان تبار تکواندوکار همدانی در رده سنی بالای ۳۰ سال موفق به کسب مدال نقره شد.

در پایان چهارمین دوره مسابقات پومسه قهرمانی آسیا، تیم ملی پومسه كشورمان در گروه زنان و مردان با كسب ۲ مدال طلا، ۵ مدال نقره و ۵ مدال برنز، بر سكوی سوم آسیا ایستاد.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان در این مراسم گفت: استان همدان از دیرباز یکی از قطب‌های اصلی پرورش تکواندو به‌ویژه در رشته پومسه بوده است.

رسول منعم اظهار داشت: کسب عنوان نایب قهرمانی آسیا توسط مهدی صمدیان تبار تکواندوکار همدانی نشان از قابلیت‌های بی‌شمار و توانمندی ورزشکاران استان در میدان‌های بین‌المللی دارد.

وی افزود: درخشش این ورزشکار قهرمان در کنار سایر اعضای تیم ملی تکواندو کشورمان باعث شد تا پومسه کاران ایرانی در این مسابقات بالاتر از کشورهای مدعی این رشته سوم شوند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان بابیان اینکه خوشبختانه مربیان سازنده در رشته‌های مختلف ورزش استان توانسته‌اند عملکرد بسیار خوبی به‌جا بگذارند، گفت: در تکواندو نیز سابقه مدال‌آوری جهانی و آسیایی تکواندوکاران نشان از تلاش و زحمات شبانه‌روزی این مجموعه دارد.

وی با اشاره به حمایت همه‌جانبه از قهرمانان و مدال‌آوران بیان کرد: افتخارآفرینانی نظیر مهدی صمدیان تبار موردتقدیر ویژه قرار می‌گیرند.

مدیرکل ورزش و جوانان استان همدان یادآور شد: یکی از سیاست‌های اصلی ورزش استان ایجاد انگیزه مضاعف در بین قهرمانان برای کسب مدال‌های بیشتر است.

گفتنی است؛ در این مسابقات تیم ملی کره جنوبی قهرمان شد و فیلیپین عنوان نایب‌قهرمانی را به دست آورد.