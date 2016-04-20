به گزارش خبرنگار مهر، حسین آذین ظهر چهارشنبه در ستاد مثلث توسعه اقتصادی شهرستان رفسنجان اظهار کرد: از سال ۸۳ تا ۹۲ تنها در مجموع ۱۰۰ میلیارد تومان در رفسنجان سرمایه‌گذاری شده است.

وی افزود: در زمانی که تولید محصول پسته در رفسنجان بالا بود هیچ کار سرمایه گذاری در این شهرستان صورت نگرفت و سرمایه‌ها به کار گرفته نشد و روی تک‌محصولی متمرکز بودیم در حالی که با این پول‌ها می‌شد پروژه‌های بزرگی در رفسنجان و انار راه‌اندازی کرد.

آذین در ادامه تصریح کرد: در این سالها سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری به شهرهای دیگر عزیمت می کردند در حالی که می شد این سرمایه ها برای ایجاد پروژه ها به کار گرفته شود تا معضل بیکاری جوانان حل شود.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس نسخه شفابخش کشور را اقتصاد مقاومتی دانست و یادآور شد: باید بدون پرداختن به حواشی در تحقق آن بکوشیم، زیرا دشمن معیشت و اقتصاد ما را نشانه گرفته و از راه اقتصاد قصد ضربه زدن به کشور را دارد.

آذین عنوان کرد: باید به بخش خصوصی اعتماد و زمینه سرمایه گذاری افراد متمکن و ثروتمند را در شهرستانهای رفسنجان و انار فراهم کرد.

نماینده مردم رفسنجان و انار در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در کشور افرادی که بالای ۸۰ میلیون تومان درآمد سالانه داشته اند از چرخه یارانه بگیران حذف شدند که با این حذف ۱۲۰ هزار میلیارد ریال وجه نقد آزاد شده و برای حمایت از تولیدات داخلی و ایجاد اشتغال به کار گرفته می شود.

احمد محمدی انارکی منتخب مردم رفسنجان و انار در مجلس دهم نیز در این جلسه گفت: رفسنجان و انار دارای زیرساختهای خوبی برای سرمایه گذاری هستند که امیدواریم با جلب اعتماد مسئولان و مردم زمینه ایجاد کارخانه ها و شاهد رونق هرچه بیشتر این دو شهرستان باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این جلسه تفاهم نامه سرمایه گذاری سنگ های مصنوعی پلیمری امضا شد.

برای ایجاد این طرح که ۵۰ نفر اشتغالزایی خواهد داشت، پنج میلیارد ریال از طرف سرمایه گذار هزینه شده و بیش از ۶۰ نوع سنگ نمای ساختمان را تولید می کند.

همچنین در این جلسه، مشکلات چند طرح اقتصادی از جمله طرح های تولید سنگهای تزئینی، کابل فیبر نوری، تولید نایلکس و مجتمه گردشگری واقع در کشکوئیه مورد بررسی قرار گرفت.