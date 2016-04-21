رزمایش آمریکا در دریای بالتیک تحریک آمیز است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فرست پست، روسیه نسبت به اقدامات نظامی آمریکا در دریای بالتیک هشدار داد و اعلام کرد تحرکات نظامی آمریکا در این منطقه تحریک آمیز است.

نماینده روسیه در ناتو ضمن تکذیب ایجاد مزاحمت جنگنده های روسی برای ناوچه آمریکایی ارتش این کشور را به تحت فشار گذاشتن روسیه در دریای بالتیک متهم کرد.

«الکساندر گروشکو» نماینده روسیه در ناتو در جلسه کشورهای عضو پیمان آتلانیک شمالی در بروکس گفت: تحرکات نظامی آمریکا در دریای بالتیک با هدف فشار بر روسیه برای حمایت از متحدان اروپایی خود انجام می شود.

گروشکو برای شرکت در اجلاس اتحاد روسیه-ناتو به بروکسل سفر کرده است. وی اعتقاد دارد آمریکا به طور غیر مستقیم روسیه را تهدید می کند.

چند روز پیش دولت آمریکا اعلام کرد دو فروند جنگنده سوخو35 برای ناوچه جنگی این کشور ایجاد مزاحمت کرده اند. دولت روسیه این اتهام زنی آمریکا را رد کرده است و اعلام کرد: هیچ پرواز تهدید آمیزی علیه ناوچه آمریکایی صورت نگرفته است.

گروشکو در جمع نمایندگان وزارت دفاع کشورهای اتحادیه اروپا گفت: رزمایش آمریکا در دریای بالتیک با هدف مقابله با روسیه انجام می شود و در صورت لزوم نسبت به این رزمایش واکنش نشان خواهیم داد.