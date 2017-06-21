شویگو: ناتو اوضاع در مناطق غربی مرزهای روسیه را وخیم کرده است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه امروز تأکید کرد که اوضاع در شرق اروپا (مرزهای غربی روسیه) به دلیل افزایش فعالیت‌های نظامی سازمان پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این مناطق رو به وخامت نهاده است.

وزیر دفاع روسیه در این رابطه گفت: اوضاع در مناطق غربی مرزهای ما به دلیل افزایش فعالیت‌ های کشورهای عضو ناتو در شرق اروپا وخیم شده است.

وی ادامه داد: ناتو در حال افزایش حضور خود در کشورهای حوزه بالتیک است. زیرساخت‌ های بنادر دریایی آنها، پایگاه‌ های هوایی و دیگر تأسیسات نظامی آنها در حال تقویت است.

لازم به ذکراست، ساعاتی پیش نیز یک جت متعلق به پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) قصد نزدیک شدن به هواپیمای حامل «سرگئی شویگو» وزیر دفاع روسیه را داشت که با واکنش جنگنده روسی مواجه شده و صحنه را ترک کرده است.

این حادثه بر فراز دریای بالتیک و زمانی که هواپیمای حامل شویگو در مسیر کالنینگراد بوده رخ داده است.