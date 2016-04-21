به گزارش خبرنگار مهر، غلامرضا شافعی صبح پنجشنبه در بازدید مدیران سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور از پارس جنوبی اظهار داشت: در سالهای اخیر شاهد تلاشهای ویژهای برای توسعه طرحهای پارس جنوبی هستیم و دولت نیز برنامه ویژهای در این زمینه دارد.
وی تکمیل و بهرهبرداری از میادین مشترک نفت و گاز را به عنوان یکی از مهمترین اولویتهای دولت و برنامه ششم توسعه عنوان کرد و افزود: بالا بردن توان تولید در این میادین مشترک در دستور کار است.
معاون فنی و توسعه امور زیربنایی سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور با اشاره به تلاش برای افزایش ظرفیتهای تولید و استفاده صحیح از منابع و سرمایههای ملی اضافه کرد: وزارت نفت دستاوردهای بسیار خوبی در زمینه اجرای ماموریتهای توسعه میادین مشترک داشته است.
وی با اشاره به اینکه گره اصلی توسعه پروژه های بزرگ گازی در حال گشوده شدن است، خاطرنشان کرد: شرکتهای داخلی نیز دارای توانمندی بالایی هستند و دولت نیز در تلاش برای تامین تعهدات به پیمانکاران است تا شاهد توسعه شتابان طرحها باشیم.
شافعی به نحوه تامین منابع مالی پروژههای در حال اجرا اشاره کرد و ادامه داد: ۱۴.۵ درصد از درآمدهای حاصل از فروش نفت و میعانات گازی به عنوان بودجه توسعهای به شركتهای وزارت نفت اختصاص مییابد.
وی با اشاره به نقش بانکها در توسعه فازهای پارس جنوبی، گفت: سازمان و مدیریت برنامه ریزی كشور پیشنهاد کرده است كه وزارت نفت پس از ارزیابی و برآورد قیمت برخی فازهای در حال توسعه پارس جنوبی، آنها را در برابر سرمایه گذاری انجام شده به این بانكها واگذار کند.
مدیران ارشد سازمان مدیریت و برنامهریزی كشور با حضور در عسلویه از بخشهای مختلف پارس جنوبی از جمله سکوهای دریایی، فازهای ۱۷ و ۱۸، فاز ۱۹ و فاز ۱۴ بازدید کردند.
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