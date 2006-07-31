مشمولان فارغ التحصيل دانشگاه ها اعزامي شهريور ماه به خدمت فراخوانده شدند

به گزارش خبرگزاري مهر، در تهران ( ساكن تهران بزرگ)، تمامي مشمولان فارغ التحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي (فوق ديپلم تا دكترا) كه در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان وظيفه عمومي ناجا شهريورماه سال 1385 قيد گرديده است در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 1/6/1385 به سازمان وظيفه عمومي ناجا معاونت وظيفه عمومي تهران بزرگ واقع در ميدان سپاه مراجعه و حضور يابند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

در استانها (مشمولان ساكن شهرستانها) تمامي مشمولان فارغ التحصيل در مقاطع مختلف تحصيلي (فوق ديپلم تا دكترا) كه زمان اعزام آنها در برگه هاي اعزام به خدمت صادره از مركز فناوري اطلاعات و ارتباطات سازمان وظيفه عمومي ناجا ، شهريور ماه سال 1385 قيد گرديده است در ساعت 7 صبح روز چهارشنبه مورخ 1/6/1385 به معاونت هاي وظيفه عمومي استان مربوطه (مركز استان) مراجعه نمايند تا به خدمت دوره ضرورت اعزام گردند.

سازمان وظيفه عمومي ناجا تاكيد كرد: تمامي مشمولان بايد حداقل 15 روز قبل از موعد اعزام با مراجعه به مراكز بهداشت بايستي واكسن مننژيت را به صورت رايگان تزريق كنند و اين موضوع توسط واكسيناتور در برگه اعزام به خدمت آنها و يا در برگه واكسيناسيون كه همراه دفترچه راهمناي خدمت وظيفه عمومي از دفاتر پست دريافت كرده اند درج و ممهور شود.