آخرین تمرین سوریان پیش از اعزام به مسابقات گزینشی المپیک

به گزارش خبرگزاری مهر، در این تمرین سوریان زیر نظر محمد بنا سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی به نرمش سبک و بازی بسکتبال پرداخت تا کم کم آماده حضور در رقابتهای گزینشی ترکیه شود. سوریان عصر امروز برای شرکت در رقابتهای گزینشی المپیک راهی استانبول می‌شود تا روز جمعه در این مسابقات به میدان برود. نفرات اول و دوم هر وزن در این مسابقات، سهمیه حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو را کسب می کنند.

نصراله سجادی معاون توسعه ورزش قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش نیز به تازگی با حضور در اردوی فرنگی‌کاران ضمن گفتگو با محمد بنا و کسب اطلاع از آخرین وضعیت حمید سوریان، شاهد تمرینات نماینده کشتی ایران در گزینشی المپیک نیز بود.

حمید سوریان نماینده وزن ۵۹ کیلوگرم کشتی فرنگی ایران به همراه محمد بنا سرمربی تیم ملی ، حسام الدین جعفری سرپرست این تیم و رامین امیرساسان متخصص تغذیه تیم ملی، عصر امروز (سه شنبه) راهی ترکیه می شوند.