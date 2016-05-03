به گزارش خبرنگار مهر، سید مصطفی مهدی ظهر سه شنبه در نشست شورای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت استان افزود: این یادواره سی‌ام اردیبهشت ماه برگزار می‌شود.

وی بیان کرد: تبیین فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه، رشد معنوی جامعه را به دنبال دارد.

مهدی تصریح کرد: همه ما باید در راستای آگاه سازی جامعه قدم برداشته و شخصیت والای شهدا را به جامعه معرفی کنیم.

وی اظهار داشت: فرهنگ ایثار و شهادت مهمترین اسلحه در برابر توپ و تانک دشمن است و در هشت سال دفاع مقدس این فرهنگ هیچ گاه از جبهه ها رخت بر نبست.

مدیر کل بنیاد شهید استان یادآور شد: قشر روحانی ۱۱ برابر اقشار دیگر نسبت به جمعیت خود به انقلاب اسلامی شهید تقدیم کرده است.

مهدی افزود: شهدا همچون چراغهایی هستند که در طول زندگی راه را بر جامعه نشان می دهند و ایثار و گذشت را به همه ما می آموزند.