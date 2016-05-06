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۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۳۸

رشته اتاق عمل با توجه به نیازهای نظام سلامت گسترش می یابد

رشته اتاق عمل با توجه به نیازهای نظام سلامت گسترش می یابد

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی، بهداشت و تخصصی از برگزاری کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اتاق عمل خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر جمشید حاجتی با اشاره به برگزاری جلسه کمیته ارزشیابی و برنامه ریزی رشته اتاق عمل، گفت: هدف این است که رشته های علوم پایه باتوجه به نیازهای نظام سلامت کشور و همسو با سایر علوم پزشکی گسترش و ارتقا یابند.

حاجتی با تاکید بر اینکه در گسترش آموزش علوم پزشکی ارتقای کمی و کیفی رشته ها به طور همزمان مدنظر قرار می گیرند اظهار داشت: در این جلسه درخواست دانشکده پرستاری خوی برای تاسیس رشته کارشناسی پیوسته اتاق عمل و همچنین درخواست دانشگاه علوم پزشکی ارومیه برای تاسیس رشته کارشناسی ارشد اتاق عمل مورد بررسی قرار گرفت.

دبیر شورای آموزش علوم پایه پزشکی ،بهداشت و تخصصی اضافه کرد: همچنین برنامه های بازدید ادواری از دانشگاههای علوم پزشکی گلستان، اردبیل، نیشابور، کردستان به منظور ارتقای کیفی رشته اتاق عمل در این جلسه مورد بحث قرار گرفت و تنظیم شد.

وی اظهار داشت: نتایج و مصوبات جلسات به صورت مکتوب به دانشگاههای مربوطه اعلام خواهد شد. 

کد مطلب 3617681
زهره بال

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