به گزارش خبرگزاری مهر، اولین نشست «کنفرانس بین المللی علوم دینی و مبارزه با افراطی گری» که با همکاری مشترک دانشگاه مذاهب اسلامی، دانشگاه پیام نور و دانشگاه بغداد برنامه ریزی شده به میزبانی دانشگاه پیام نور استان گلستان برگزار می شود.

در این نشست علما و اندیشمندان، اساتید دانشگاه و مقامات کشوری و صاحبنظران این عرصه حضور دارند و حجت الاسلام دکتر احمد مبلغی رئیس دانشگاه مذاهب اسلامی و تعدادی از شخصیت‌ها سخنرانی خواهند کرد.

بحث و تبادل نظر در زمینه تقریب مذاهب اسلامی، راهکارهای تحقق و عملی شدن آن و همچنین تبیین مواضع در خصوص افراطی گری به همراه سخنرانی علمای برتر جهان اسلام از اهداف و برنامه های این نشست یک روزه است.

اولین نشست «کنفرانس بین المللی علوم دینی و مبارزه با افراطی گری» در دانشگاه پیام نور استان گلستان، در شهر گرگان، ۲۰ اردیبهشت ماه، برگزار می شود.