تداوم کاهش قیمت مرغ در بازار

مهدی یوسفخانی در گفتگو با مهر قیمت مرغ را در مراکز خرده فروشی ۵۵۰۰ تومان اعلام کرد و اظهارداشت: نرخ این کالا نسبت به هفته گذشته ۲۰۰ تومان کاهش یافته است.
وی، قیمت این کالا را درب کشتارگاه و در میدان بهمن ۴۹۰۰ تومان و تحویل درب واحدهای صنفی ۵۰۰۰ تومان اعلام کرد و ادامه داد: تقاضای کم و عرضه زیاد تعادل بازار را برهم زده است.
رئیس اتحادیه پرنده و ماهی افزود: قیمت هرکیلوگرم ران مرغ با کمر ۴۵۰۰ تومان و ران بدون کمر برابر با نرخ مرغ و ۵۵۰۰ تومان است.
یوسفخانی، شرایط بازار مرغ را نامطلوب توصیف کرد و گفت: پیش بینی میشود در روزهای آینده با کاهش قیمت این کالا مواجه باشیم و احتمالا تا پایان هفته جاری قیمت مرغ ۲۰۰ تومان ارزانتر خواهد شد.
وی همچنین قیمت هر بسته نیم کیلویی سنگدان مرغ را ۲۵۰۰ تومان عنوان کرد و اظهارداشت: قیمت هر بسته نیم کیلوگرمی جگر مرغ هم ۱۵۰۰ تومان است.
