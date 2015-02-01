افزایش ۷۰۰ تومانی قیمت مرغ

محمد یوسفی در گفتگو با مهر، با اشاره به افزایش حدود ۷۰۰ تومانی قیمت مرغ نسبت به یک ماه قبل، اظهار داشت: قیمت مرغ از چهارشنبه هفته قبل، روندی صعودی در پیش گرفت و بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ تومان افزایش یافت اما بهای این کالا روز گذشته مجددا بین ۱۵۰ تا ۲۰۰ تومان افت کرد.

وی، قیمت هرکیلوگرم مرغ را در میدان بهمن ۶۰۰۰ تومان عنوان کرد و گفت: درحال حاضر قیمت مرغ زنده درب مرغ‌داری بین ۴۶۰۰ تا ۴۷۰۰ تومان است، ضمن اینکه مراکز خرده فروشی باید حداکثر ۳۰۰ تا ۴۰۰ تومان به قیمت کالای خود بیفزایند و هرکیلوگرم مرغ را بین ۶۳۰۰ تا ۶۴۰۰ تومان عرضه کنند.

یوسفی در مورد علت افزایش قیمت مرغ افزود: به مناسبت آغاز دهه فجر تقاضا برای این کالا افزایش یافته است، ضمن اینکه قیمت مرغ اگر به ۷۵۰۰ تومان برای مصرف کنندگان برسد، نیز بالا نیست.