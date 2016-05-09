مسائل زیست محیطی در طرح توسعه جزیره هندورابی مورد توجه باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دادگستری هرمزگان، حجت الاسلام محمدصادق اکبری بیان داشت: باتوجه به الحاق جزیره هندورابی به منطقه آزاد کیش و تصویب هیئت وزیران به منظور توسعه عمرانی و بهره برداری گردشگری از این جزیره باید توجه ویژه به مسائل زیست محیطی در جزیره هندورابی صورت پذیرد تا موجب نگرانی دستگاه قضایی استان، دستگاه های متولی و فعالان محیط زیست نگردد.

وی که از نزدیک از روند جابجایی صحیح و اصولی مرجانها در مسیر ساخت اسکله جزیره هندورابی توسط سازمان منطقه آزاد کیش صورت می گرفت بازدید می کرد، اظهار داشت: اجرای طرح های گردشگری و عمرانی در جزیره هندورابی و کیش باید به نحوی باشد که علارغم آبادانی و توسعه، حفظ حقوق بیت المال و محیط زیست را به همراه داشته باشد.

اکبری با ابراز خرسندی از فعالیت های ارزشمند انجام شده در این جزیره توسط سازمان منطقه آزاد کیش، افزود: بهره گیری از پتانسیل های جزیره هندورابی در صورت توجه ویژه به مسائل زیست محیطی و اکوسیستم منطقه می تواند به عنوان جاذبه ای جدید و رونق گردشگری کشور کمک شایانی کند.

مدیرعامل منطقه آزاد کیش به تشریح فعالیت های انجام شده در جزیره هندورابی پرداخت و گفت: توسعه هندورابی در پی تاکید رییس جمهور از سال ۹۳ به صورت جدی آغاز شد ودر این رابطه جزیره هندورابی ظرفیتی جدید در گردشگری کشور محسوب می شود.

علی اصغر مونسان تصریح کرد: توسعه هندورابی با رویکرد حفظ محیط زیست این جزیره در حال انجام است و طرح جامع هندورابی نیز با استفاده از مشاوران آلمانی بر مبنای ایجاد جزیره ای سبز در حال تدوین است.

وی در ادامه از جابجایی ۴۸۰ هزار قطعه مرجان در هندورابی خبرداد و گفت: عملیات انتقال مرجان ها کاری دشوار است زیرا تمام مراحل این جابجایی باید زیر آب انجام شود اما به منظور ایجاد اسکله هندورابی در نهایت دقت و حوصله مرجان ها جابجا شدند تا هیچگونه تخریب زیست محیطی را در هندورابی شاهد نباشیم.

مدیرعامل سازمان منطقه آزاد کیش افزود: ساخت فرودگاه هندورابی نیز با هدف تردد هواپیماهای سبک با ظرفیت حدود ۴۰ مسافر انجام شده است و از مصالحی در ساخت باند فرودگاه استفاده شد که آلاینده های کربنی نداشته و سازگار با طبیعت باشند.

وی گفت: پیش بینی شده است جزیره هندورابی٫ جزیره آرامش برای گردشگران باشد به همین منظور حتی مسیرهای تردد در این جزیره آسفالت نشده و پستی بلندی مسیرها هم حفظ شده است تا هندورابی همچنان با طبیعت بکر خود پذیرای گردشگران باشد.

به گفته مونسان در بخش خدمات دهی به گردشگران هم از امکانات اقامتی و پذیرایی استفاده کردیم که آسیبی به محیط زیست هندورابی وارد نکند و گردشگران لذت حضور درطبیعت پاک این جزیره را تجربه کنند.