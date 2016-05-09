۱۲۰۰ حمام تاریخی در کشور شناسایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت میراث فرهنگی، محمد حسن طالبیان گفت: تا کنون ۱۲۰۰ حمام از سوی ادارات کل استانی شناسایی و به این معاونت معرفی شده است. از این تعداد ۷۳۵ پلاک مربوط به دور ه های صفویه؛ زندیه، قاجار و پهلوی اولدر فهرست آثار ملی به ثبت رسیده است.

معاون میراث فرهنگی کشور اظهار داشت: حمام های معرفی شده در سه گروه سالم، نیازمند مرمت و تخریب شده از سوی کارگروه حمام های تاریخی مورد بررسی قرار گرفته و با اتمام بررسی و اخذ نظر کارشناسان بناهای مساعد احیاء و مرمت به مراجع درخواست کننده واگذار خواهد شد.

همچنین معاون دفتر حفظ واحياء بناها، بافت ها و محوطه هاي تاريخي و دبیر کارگروه حمام های تاریخی، حفاظت کالبدی صحیح، احیاء به صورت کاربری حمام و بهره برداری از این اماکن با استناد به کاربری های پیشین به عنوان مراکز بهداشتی، فرهنگی، ورزشی و تفریحی را از جمله اهداف شناسایی این بناها در کشور بیان کرد

فریبا کرمانی با اشاره به دعوت از افراد صاحب نظر در این زمینه، پژوهش جامع حمام های تاریخی با تشکیل هیات راهبردی و برگزاری جلسات منظم را فعالیت مشترک معاونت میراث فرهنگی کشور و پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری بر شمرد و گفت: در صدد هستیم نسبت به ثبت زنجیره ای حمام های شاخص کشور در فهرست میراث جهانی اقدام کنیم.

به گفته وی این آثار که مالکیت آنها در ۵ دسته؛ سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، بخش خصوصی، ارگان یا نهاد های دولتی، اوقاف و مشاع طبقه بندی می شود در بازارها، محله ها، باغها و بناهای تاریخی نظیر یک عمارت تاریخی قرار گرفته اند.

کرمانی در زمینه کاربری این حمام ها افزود: تعدادی از این حمام ها کاربری خود را حفظ کرده و برخی با تغییر کاربری در قالب نمایشگاه، موزه، زورخانه، کارگاه صنایع دستی و... و. مورد بهره برداری قرار گرفته اند.